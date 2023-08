Tiffany Haddish va produire une émission de rencontres sur les « hommes sans abri »

Tiffany Haddish soulève une fois de plus des sourcils et des questions, et cette fois c’est avec une nouvelle série sur les « femmes qui réussissent » qui sortent avec des « hommes sans abri ». Allez-vous regarder?

Le De retour sur le Strip star prévoit d’entrer dans son sac de production pour les prochaines docu-séries. La société de production de l’actrice She Ready a conclu un accord de développement avec Hearst Media Production Group. Selon Le journaliste hollywoodienle projet est personnel car Tiffany « a connu l’itinérance » et « tout le monde mérite d’être aimé ».

Lors d’une interview avant la grève lors de la première sur le tapis rouge d’Apple TV + L’après-fête, elle a partagé une mise à jour. À l’époque, ils étaient « en train » d’aller de l’avant avec les docuseries. Tiffany a expliqué comment sa propre expérience lui avait donné envie d’explorer ces relations.

« J’ai moi-même vécu l’itinérance et j’ai découvert qu’il y avait une stigmatisation qui, à mon avis, ne devrait pas exister », a expliqué le comédien. « Tout le monde mérite d’être aimé. Tout le monde mérite d’avoir quelqu’un pour le soutenir et s’occuper d’eux – pas nécessairement pour les porter jusqu’au bout. C’est vraiment important que les gens s’assurent qu’ils le savent parce que c’est vraiment difficile d’être sans abri. Tant de gens sont isolés et vivent seuls dans la rue.

La star non filtrée n’a jamais connu ses luttes passées sur le chemin de la célébrité. En plus d’avoir grandi en famille d’accueil, elle a vécu dans sa voiture tout en essayant de s’introduire à Hollywood. Elle espère briser la stigmatisation en rappelant que le manque de logement ne rend pas quelqu’un « inaimable ».

« Je me suis associé à HMPG sur ces projets pour faire une différence dans la vie des gens. J’ai déjà été sans logement et je sais à quel point il est difficile de se remettre sur pied. Je savais aussi que ma situation ne me définissait pas, ni ne me faisait croire que j’étais indigne ou inaimable. Tout le monde mérite une chance à l’amour et un foyer heureux. C’est pourquoi je fais cette émission », a-t-elle expliqué dans un déclaration annonçant l’accord de développement.

La vice-présidente exécutive du HMPG, Angelica Rosas McDaniel, a salué le concept « inclusif ».

« Nous sommes ravis de collaborer avec elle alors que nous élargissons les offres de marché générales de HMPG et développons ces histoires authentiques, inclusives et engageantes que nous nous engageons à raconter », a-t-elle déclaré.

Malgré le lien personnel et le cadre de bien-être, certains voient l’idée comme une exploitation plutôt qu’une représentation. D’autres l’ont qualifié de propagande pour les « hobosexuels ».

Que pensez-vous de la nouvelle émission de Tiffany Haddish mettant en vedette des « femmes qui réussissent » et des « hommes sans-abri? » Réessayez ou voulez-vous vous connecter ?