Tiffany Haddish se fait draguer sur TikTok après que Kathy Hilton l’a mise au défi de s’écraser sur le podium de la NYFW

L’humoriste et actrice Tiffany Haddish est au centre d’une controverse lors de la Fashion Week de New York après avoir pris d’assaut le podium suite à un défi lancé par la mère de Paris Hilton, Kathy Hilton, lors du défilé Monse du 7 septembre.

Dans les jours qui ont suivi le coup, Haddish a été au centre du discours sur les réseaux sociaux, en particulier TikTok — certains considèrent son acceptation du défi de Hilton comme une façon de se faire passer pour « le bouffon de la cour des élites hollywoodiennes », et d’autres disent qu’elle aurait dû l’être. expulsé pour son comportement.

Assise au premier rang du défilé, Haddish était assise à côté de la famille Hilton lorsqu’on les a entendus discuter de la question de savoir si Haddish devait ou non se lever pendant une pause entre les mannequins. La fashionista et nouvelle venue de « The Real Housewives of New York City », Jenna Lyons, était assise à côté du groupe, filmant la cascade avec son téléphone et riant.

Dans une vidéo du moment publiée par Paris et Kathy Hilton, la mère et la fille sont vues en train de convaincre Haddish d’interrompre le spectacle, avec Paris sous-titrant le message : « Ma mère @KathyHilton osé @TiffanyHaddish pour frapper le @MonseMaison piste. Mais comme Tiff le dit toujours… « Elle est prête ! » #RienQueDeProblèmes #NYFW«

Juste avant de s’écraser sur la piste, Haddish a demandé : « Est-ce que je le fais maintenant ? » Ce à quoi Kathy Hilton a répondu : « Tout de suite ! Fais-le et fais-le signe ! Oui, maintenant ! Il ne se passe rien ! »

Le comédien a été accueilli par des applaudissements et des rires de la foule.

Après le spectacle, les directeurs créatifs de Monse, Laura Kim et Fernando Garcia, a posté une vidéo avec Haddish sur le compte Instagram de la maison de couture pour commenter le scandale. La vidéo était sous-titrée : « Laura : Alors Tiffany, que s’est-il passé ? »

Selon Personnes« Haddish a déclaré qu’elle encourageait tous les mannequins, notant qu’elle avait réalisé que c’était quelque chose que vous n’étiez « pas » censé faire, avant que Kathy ne lui dise qu’elle devrait sortir sur le podium et montrer son costume.

Haddish dit qu’elle espère être invitée à un autre spectacle, ce à quoi Kim a répondu en plaisantant : « Je ne sais pas pour la prochaine fois. »