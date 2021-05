TIFFANY Haddish est « sur le point de reprendre la fente télévisée de jour d’Ellen DeGeneres » après que la star a annoncé qu’elle quittait son émission.

L’hôte de 63 ans a révélé qu’elle pensait qu’il était temps de passer à autre chose car elle ne se sentait plus mise au défi par l’hébergement.

Suivez notre Blog en direct d’Ellen DeGeneres pour les dernières nouvelles et mises à jour

Getty

Tiffany Haddish pourrait reprendre le spot télévisé d’Ellen DeGeneres[/caption]

instagram

Les deux sont des amis très proches et Tiffany a souvent remplacé Ellen[/caption]

Une source révélée à Page six que Tiffany, 40 ans, est actuellement «un favori» des producteurs de NBCUniversal.

« Elle a de l’humour et de l’empathie à la pelle », a déclaré la source.

«Elle est en tête de liste pour avoir une émission de jour – c’est une voix fraîche.»

L’actrice des demoiselles d’honneur a souvent remplacé Ellen, surtout en octobre dernier et en avril dernier.

Mercredi, Ellen a choqué ses fans lorsqu’elle a révélé au Hollywood Reporter que elle quittait le spectacle l’année prochaine, le laissant à 19 saisons.

Le spectacle Ellen

Ellen a choqué les fans lorsqu’elle a révélé qu’elle quittait la série après 19 saisons[/caption]

Elle a dit: «Ça va être vraiment difficile le dernier jour, mais je sais aussi qu’il est temps.

«Je suis une personne créative, et quand vous êtes une personne créative, vous devez constamment être mis au défi, c’est pourquoi j’ai décidé d’accueillir les Oscars ou pourquoi j’ai décidé de revenir me lever alors que je ne pensais pas que je le ferais. .

«J’avais juste besoin de quelque chose pour me défier. Et aussi génial que soit ce spectacle, et aussi amusant soit-il, ce n’est plus un défi.

«J’ai besoin de quelque chose de nouveau pour me mettre au défi.»

Malgré son année plutôt chaotique, Ellen a affirmé que son abandon de la série n’avait rien à voir avec les allégations formulées contre elle par les membres de l’équipe et les invités l’année dernière.

Pennsylvanie

Elle a affirmé qu’elle avait quitté la série n’avait rien à voir avec le scandale de l’été[/caption]

«Cela a presque eu un impact sur le spectacle. C’était très blessant pour moi. Je veux dire, très. Mais si j’avais quitté la série à cause de cela, je ne serais pas revenue cette saison », a-t-elle déclaré.

« Donc, ce n’est pas pour ça que je m’arrête mais c’était dur. »

Elle a poursuivi: «Avec le talk-show, tout ce qui m’intéressait était de répandre la gentillesse et la compassion et tout ce que je défendais était attaqué.

«Donc, ça m’a détruit, honnêtement. Je mentirais si je disais que non. Et cela me rend vraiment triste qu’il y ait tant de joie là-bas de la négativité. C’est une culture maintenant où il y a juste des gens méchants, et cela m’est tellement étranger que les gens en tirent de la joie.

«Ensuite, dans la foulée, il y a des allégations d’un milieu de travail toxique et, malheureusement, je l’ai appris par la presse. Et au début, je n’y croyais pas parce que je sais à quel point tout le monde est heureux ici et comment chaque invité parle: « Mec, tu as un super endroit ici. De tous les talk-shows que j’ai faits, tout le monde ici est tellement heureux. C’est tout ce que j’ai entendu.

Getty Images – Getty

Elle a affirmé que le scandale lui a brisé le cœur[/caption]

«Je m’en soucie énormément. Cela m’a brisé le cœur quand j’ai appris que les gens ici avaient autre chose qu’une expérience fantastique – que les gens étaient blessés de quelque manière que ce soit.

«Je m’enregistre maintenant autant que possible via Zoom dans différents départements et je m’assure que les gens savent que s’il y a une question ou quoi que ce soit, ils peuvent venir me voir et je ne sais pas pourquoi cela n’a jamais été envisagé auparavant.

«Je ne suis pas une personne effrayante. Je suis vraiment facile de parler. Donc, nous avons tous appris des choses dont nous n’avions pas réalisé – ou que je n’avais pas réalisé – se produisaient. Je veux juste que les gens aient confiance et sachent que je suis qui je semble être.

La dernière saison d’Ellen a débuté en septembre 2020 et perd des téléspectateurs depuis.

Alamy

Portia de Rossi a aidé Ellen à quitter[/caption]

Cependant, elle pourrait ramener ces téléspectateurs aujourd’hui en tant que elle a partagé un aperçu de son monologue, où elle a révélé la nouvelle à son public alors qu’elle fondait en larmes.

«Aujourd’hui, j’ai une annonce à faire. Cette saison, la saison 19, va être ma dernière saison», A-t-elle dit dans son monologue.

L’humoriste de 63 ans a alors commencé à avoir les larmes aux yeux alors qu’elle avait besoin d’un moment pour se ressaisir.

«Donc, au cours des 18 dernières années, il faut savoir que cela a changé ma vie. Vous avez tous changé ma vie.

«Je vous suis éternellement reconnaissant d’avoir ri, dansé et parfois pleuré. Ce spectacle a été la plus grande expérience de ma vie et je vous dois tout.

«Alors merci, merci merci», a-t-elle répété en s’inclinant devant le public virtuel.

AFP

Ellen a affirmé qu’elle pensait arrêter de fumer depuis des années[/caption]

Ellen a déclaré qu’elle « avait beaucoup réfléchi à cette décision » et « était restée avec elle pendant un moment », ajoutant: « Il y a deux ans, j’ai signé un accord pour trois ans de plus et j’ai toujours su dans mon cœur que la saison 19 serait ma dernière . »

Elle a ajouté que «19 est un grand nombre», car le 19e amendement donnait aux femmes le droit de vote et «sur le tableau périodique, 19 est le numéro atomique du potassium».

Ellen a dit qu’elle devait faire confiance à son instinct qu’il était «temps» de mettre fin à la série, déclarant: «En tant que comédienne, j’ai toujours compris l’importance du… timing.

«En toute sincérité, j’ai vraiment eu le sentiment que la saison prochaine était le bon moment pour terminer ce chapitre incroyable.

«En 1997, je savais qu’il était temps de sortir sur ma sitcom et de vivre ma vérité.

«À l’époque, j’ai rêvé qu’un oiseau s’envolait d’une cage et se libérait parce qu’il avait besoin de sortir de cette cage et récemment, j’ai rêvé qu’un oiseau – un bel oiseau aux plumes rouge vif venait à ma fenêtre et a chuchoté: « Vous pouvez toujours faire des choses sur Netflix. » Et c’était le signe que je recherchais.

Getty

Elle a promis aux fans une excellente saison dernière[/caption]

Malgré la fin de l’émission, Ellen a «promis» à ses téléspectateurs qu’ils auraient «une dernière saison fantastique» et «ce sera une saison où je pourrai vraiment dire« merci ».

Elle a conclu: «Chaque jour sera une fête. Il y aura beaucoup de surprises. Il y aura des voyages dans le passé, quelques détours par «pourquoi ai-je porté cet allié».

Pendant l’absence de l’émission à l’écran au milieu du coronavirus pandémie, nombreux anciens employés a accusé le programme de tout tolérer, de l’intimidation et du racisme au harcèlement sexuel.

Ellen s’est excusée auprès de son personnel par e-mail, affirmant qu’elle n’était «pas parfaite» suite au licenciement de trois grands producteurs.

Le comédien s’est entretenu avec les membres du personnel de l’émission lors d’une réunion vidéo après les producteurs exécutifs Ed Glavin et Kevin Leman et co-producteur exécutif Jonathan Norman ont été évincés au milieu d’allégations «toxiques» en milieu de travail.

Selon Le journaliste hollywoodien, Ellen a dit: «Je me soucie de chacun de vous. Je suis reconnaissant à chacun d’entre vous.

YouTube / TheEllenShow

Ellen a également présenté ses excuses aux membres du personnel et aux téléspectateurs après l’éclatement du scandale[/caption]





«J’ai l’impression d’avoir laissé tomber un peu la balle parce que je suis concentré sur le spectacle, j’entre et je fais le spectacle, et j’ai laissé tout le monde faire son travail – diriger différents départements.

«Et c’est juste devenu une machine bien huilée, et je pense que c’est le problème. Ce n’est pas une machine. Ce sont des gens. Ce sont des êtres humains qui travaillent dur chaque jour pour mettre cela en place. »

«J’ai l’impression d’avoir laissé tomber un peu la balle parce que je suis concentré sur le spectacle, j’entre et je fais le spectacle, et j’ai laissé tout le monde faire son travail – diriger différents départements.

«Et c’est juste devenu une machine bien huilée, et je pense que c’est le problème. Ce n’est pas une machine. Ce sont des gens. Ce sont des êtres humains qui travaillent dur chaque jour pour mettre cela en place. »

Elle a ajouté: «Ce spectacle ne serait pas ce qu’il est sans vous tous. C’est devenu le spectacle que c’est à cause de vous tous. Donc, si nous vous avons oublié d’une manière ou d’une autre – l’un d’entre nous – je suis désolé.

Getty

Ellen a également parlé de la pression qu’elle a constamment parce qu’elle était considérée comme la « gentille dame »[/caption]