Tiffany Haddish partage une interaction « étrange et irrespectueuse » avec ses fans au milieu de son divorce en 2013

Tiffany Haddish parle d’une étrange interaction avec ses fans il y a près de 11 ans

Tiffany Haddish a récemment partagé une étrange rencontre avec l’un de ses fans au milieu de son divorce avec William Stewart en 2013.

Parler avec PERSONNES au festival de musique iHeartRadio 2024 le 21 septembre, le Voyage entre filles La star a révélé qu’elle ne pouvait pas oublier « la chose la plus étrange et la plus irrespectueuse » qu’un fan ait voulue un jour.

L’humoriste se souvient qu’on lui avait demandé de payer « une facture à six chiffres pour le mariage d’un inconnu ».

« Leur mariage allait coûter dix fois plus cher que le mien », a déclaré l’homme de 44 ans.

Tiffany a déclaré : « Leur mariage a coûté environ 100 000 dollars. Je leur ai dit : « Si vous ne pouvez pas vous permettre le mariage, vous ne devriez pas vous marier maintenant. »

La comédienne et actrice a déclaré au média qu’elle n’avait aucune idée de qui était cette personne.

« Je viens de terminer mon divorce, et tu vas me demander ça ? », a-t-elle plaisanté.

Tiffany a confié qu’elle venait de terminer le tournage d’un film à l’époque, pour lequel elle a gagné 80 000 $.

« Le gouvernement a pris une partie de cette somme, et j’ai dû payer les agents, les représentants. J’ai à peine eu de quoi payer mon fichu prêt hypothécaire », a-t-elle déclaré.

Tiffany a également révélé qu’on lui avait demandé de « célébrer le mariage d’un couple » qu’elle n’avait jamais rencontré.

« Je ne connais ni l’un ni l’autre. Je le ferais si je les connaissais, bien sûr. Mais c’était un peu étrange pour moi », a-t-elle expliqué.

Ailleurs dans l’interview, Tiffany a parlé du single récemment sorti, Femme en hautqui a été écrit par Diane Warren.

« Ce que j’aime le plus dans cette chanson, c’est qu’elle parle littéralement du conflit intérieur que j’ai avec moi-même au quotidien », a-t-elle expliqué.

Tiffany a ajouté : « Je veux créer et apporter de la joie aux autres, et je pense que c’est une bonne façon de le faire. Cette chanson est une bonne façon de dire : « Hé, ce sont des jours difficiles, oui, mais lève-toi et sors de là. Sois une femme ». »