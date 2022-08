Tiffany Haddish explique pourquoi elle a une fois refusé un poste de soutien de 10 millions de dollars: “Mon âme vaut plus que ça”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Tiffany Haddish a récemment expliqué comment son processus décisionnel a changé lorsqu’il s’agit de choisir les projets avec lesquels s’engager depuis qu’elle est entrée dans l’entreprise.

Au début de sa carrière, Haddish avait hâte d’assumer n’importe quel rôle dans le but de se faire connaître et de faire avancer sa carrière. Depuis qu’elle a gagné en popularité auprès du public, elle n’accepte plus toutes les offres qui lui sont présentées et s’est maintenant fixé des lignes directrices pour elle-même.

“Au début, avec des rôles d’acteur, j’étais juste comme, ce qui semble amusant”, a expliqué Haddish. “Maintenant, ce qui semble amusant, et qu’est-ce qui résonne avec mon âme? Ensuite, je demande qui d’autre travaille dessus? Est-ce que ce seront mes amis ?”

Une chose qu’elle a remarquée, c’est qu’au fur et à mesure que son étoile continue de monter, elle est généralement l’une des premières personnes approchées dans le processus de casting. Elle a commencé à l’utiliser pour plaider en faveur des personnes avec lesquelles elle souhaite travailler pour être ses co-stars.

Même avec son statut grandissant d’actrice comique très recherchée, elle constate qu’elle doit encore se battre pour que ses suggestions soient prises au sérieux.

“Ce que j’ai remarqué ces derniers temps, cependant, c’est que le casting m’est venu en premier. J’ai donc appris à mieux me battre aussi”, a déclaré Haddish. “C’est une bataille pour trouver les gens que vous voulez, parce que tout le monde vous considère toujours comme un talent, quand ils ne réalisent pas que j’ai produit des choses, que j’ai été nominé pour des prix, que j’ai remporté des trophées… Je sais un peu ce que je fais . Donnez-moi l’occasion de vous enrichir, monsieur.

Les rôles au cinéma ne sont pas la seule chose que Haddish n’accepte pas sans se demander si elle se connecte au message. En ce qui concerne les partenariats potentiels avec différentes marques, Haddish a révélé que l’argent n’était pas tout ce qui comptait pour elle dans le processus de prise de décision.

Haddish a révélé qu’elle avait refusé plusieurs offres lucratives parce qu’elle ne pensait pas qu’elles correspondaient à ses convictions et au message qu’elle tentait de transmettre.

“J’ai refusé 10 millions de dollars juste pour faire un post parce qu’il ne représentait pas ma marque”, a déclaré Haddish. “J’ai refusé 10 millions de dollars parce que mon âme vaut plus que ça pour moi.”

Avant de se lancer dans l’industrie du divertissement, Haddish a grandi dans le système de placement familial de Los Angeles et a vécu dans sa voiture à l’âge adulte. Bien qu’il sache ce que c’est que de vivre dans ces circonstances, Haddish refuse d’entreprendre un projet simplement parce que le salaire est bon.

“Mon esprit, mon intégrité, comment je veux pouvoir me regarder dans le miroir tous les jours… Je préfère être sans le sou plutôt que d’avoir de l’argent pour faire quelque chose qui me donne l’impression d’être de la merde”, a-t-elle déclaré. a dit.

Sa grande percée est survenue en 2017 lorsqu’elle a joué le rôle de Dina dans la comédie “Girls Trip”, aux côtés de Regina Hall, Queen Latifa et Jada Pinkett Smith.

Elle était la vedette du film et est depuis apparue dans un certain nombre de films à succès et a même été nommée l’une des 100 personnes les plus influentes au monde par le magazine Time en 2018, et The Hollywood Reporter l’a classée parmi les 100 personnes les plus puissantes. dans le divertissement en 2018 et 2019.