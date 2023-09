Tiffany Haddish embrasse Jaleel White dans un clip exclusif « Afterparty »

Eh bien, c’est… quelque chose

Nous ne nous attendions jamais à voir Tiffany Haddish sortir avec Jaleel Blanc mais cela se produit dans la finale de la saison 2 de la série à succès AppleTV+ L’après-fête.

Découvrez le clip exclusif qui fait sourciller ci-dessous :

Pour ceux qui sont en retard L’après-fêtela série Mystère/Comédie se concentre sur une after-party de retrouvailles au lycée qui se termine par une mort avec tout le monde comme suspect.

Un détective interroge les anciens camarades de classe un par un, découvrant des motivations potentielles tandis que chacun raconte sa version de l’histoire aboutissant à une vérité choquante.

Dans la série, Aniq (Sam Richardson) se demande pourquoi Danner (Tiffany Haddish) écrit un roman alors qu’elle parle toujours de faire des films d’esprit.

Le clip exclusif fait un saut d’un an à Aniq et Zoë (Zoé Chao) en visite à Danner sur le tournage de X marque le meurtre–le nouveau film qu’elle a écrit sur la base des événements de la saison 1 de L’après-fête.

Les vedettes du film sont Ke Ke Palmer comme Danner, Gemma Chan comme Zoé, Elijah Wood comme Yasper, Daniel Radcliffe comme Xavier, et Jaleel Blanc dans le rôle d’Aniq qui est aussi la nouvelle fiancée de Danner.

« Oui, c’est quelque chose qui est arrivé plus tard parce qu’Aniq dit dans cette scène : « Pourquoi écris-tu un livre alors que ton truc, ce sont les films d’esprit ? » a déclaré le producteur exécutif Antoine Roi à propos de Camées A-list dans la finale de la saison 2.

Nous avons eu la même prise de conscience : pourquoi écrit-elle un livre alors qu’elle s’intéresse tout le temps aux films ? Attendez une minute, peut-être qu’elle fera un film ! Et puis il s’est demandé : oh, qui serait amusant de voir dans ces rôles ? Et puis nous avons commencé à jouer en essayant de tout mettre en place et c’était très amusant de tout rassembler avec ces gens.