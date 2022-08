Tiffany Haddish Bumps N Grinds avec Usher au Vegas Show

Ouais, regarde ça !

Huissier est à nouveau tendance. Au lieu de son viral Mème de concert de bureau minuscule ou des fans qui le demandent dans un Verzuz bataille, c’est à cause de son spectacle à Vegas. La résidence de frappe de fausset, de pole dance et de rebondissement de la légende du R&B était tout simplement épique. TMZ rapporte que lorsque Usher a repéré Tiffany Haddish dans le public vendredi; il l’a invitée sur scène pour un bon moment.

Le méchant blond platine passait un bon moment dans le public de Park MGM. « Nous sommes prêts ! » a-t-elle crié sur une vidéo tournée au premier rang alors qu’Usher dansait d’un coup à l’autre. “Usher le tue à Las Vegas !!!!” Tiffany a écrit sur Instagram.

Peu a fait le Voyage entre filles star savait que le meilleur était encore à venir. Était-elle vraiment prête ? Lorsque l’équipe d’Usher l’a invitée sur scène pour une sérénade, elle avait la meilleure place de la maison. Comme la star qui vole la scène qu’elle est, Tiffany a joué jusqu’au bout tandis qu’Usher montait le charme sexy. Découvrez un extrait du moment ci-dessous.





La foule a applaudi, s’est évanouie et a envié Tiffany alors qu’elle et Usher l’ont plongé bas et l’ont ramassé lentement avec un peu de grincement. Il lui a même servi un verre pendant qu’ils jouaient un sketch. Tiffany avait besoin de la boisson pour se rafraîchir avant que la scène ne se réchauffe encore plus.

Si le temps passé sur scène par la nouvelle star célibataire était une indication, #SheReady to se mêler! Après quelques gorgées de sa boisson, Tiffany s’est familiarisée avec l’interprète de “Confessions”. Usher a prouvé une fois de plus que sa résidence My Way est la chose la plus chaude de Sin City.

« Je suis désolé, je ne vais pas prendre de champagne. J’aime le cognac. Et je l’aime bien, alors ne me forcez pas à vous chasser », a déclaré Usher après avoir porté un toast à Tiffany. “Quand le Remmy est dans le système, on ne sait pas si tu vas le baiser ou vas-tu le dénoncer?” il a commencé à chanter lorsque le groupe s’est joint à lui.

Il semble qu’Usher et Tiffany soient à la fois de bons sportifs et de bons amis. Pour elle Cosmopolite histoire de couverture, la Tuca et Bertie La star a révélé qu’elle avait également distingué Usher pour ses performances. Sur le sujet brûlant de suivre la ligne de délinquance dans la comédie, Tiffany a discuté de l’importance de la responsabilité.

“Je n’ai jamais pensé que vous pouviez dire des choses horribles sur quelqu’un et penser qu’il n’allait pas vous gifler, et je pense que c’est parce que j’ai grandi dans une famille d’accueil”, a-t-elle déclaré. “Je vérifie et vérifie avec des gens. Si je ne peux pas te le dire en face, je ne devrais pas pouvoir le dire. Période. C’est comme ça que je trace la ligne.

L’un de ses exemples de fair-play dans la comédie était de vérifier avec Usher avant de l’utiliser dans une blague sur une rumeur de MST.

“J’ai eu cette blague, ‘Je te maudis de joie. J’espère que vous le diffuserez. J’espère que vous le propagez comme Usher propage l’herpès. Je l’ai dit devant Usher », a déclaré Tiffany.

Habituellement, cela ne ferait pas rire, mais Tiffany a déclaré qu’Usher lui avait donné sa bénédiction avant de l’utiliser.