Tiffany Haddish aborde pour la première fois le procès pour pédophilie – National

La comédienne Tiffany Haddish a parlé lundi des allégations selon lesquelles elle et son collègue comédien Aries Spears auraient soigné et agressé deux enfants devant la caméra pour des sketches sexuellement explicites. Les accusations ont été révélées après que les deux frères et sœurs ont intenté une action en justice la semaine dernière contre les acteurs affirmant qu’ils avaient été “traumatisés à vie” par les incidents.

Haddish s’est rendu sur Instagram pour aborder le procès pour la première fois.

« Je sais que les gens ont beaucoup de questions. Je comprends. Je suis là avec toi. Malheureusement, parce qu’il y a une affaire judiciaire en cours, il y a très peu de choses que je puisse dire pour le moment », a écrit Haddish dans le message.

Entre autres choses, Haddish est accusé dans le procès d’avoir contraint une fille alors âgée de 14 ans à imiter la fellation dans un sketch filmé. Haddish a reconnu avoir participé au sketch sexuellement explicite dans sa publication Instagram.

“Mais, clairement, alors que le sketch était destiné à être comique, ce n’était pas drôle du tout – et je regrette profondément d’avoir accepté d’y jouer”, a-t-elle écrit. “J’ai vraiment hâte de pouvoir partager beaucoup plus sur cette situation dès que possible.”

Les victimes présumées de Haddish et Spears n’ont été identifiées que comme étant Jane Doe, aujourd’hui âgée de 22 ans, et John Doe, aujourd’hui âgé de 14 ans, dans le cadre d’un procès intenté devant la Cour supérieure de Los Angeles.

Jane, en tant que tutrice légale de John, a intenté une action en justice contre les comédiens à la fois individuellement et au nom de son jeune frère pour des incidents qui se seraient produits en 2013 et 2014. Les allégations n’ont pas encore été testées devant les tribunaux.

Haddish et Spears “ont volé la jeunesse d’un enfant de 7 ans et d’un enfant de 14 ans”, indique le procès.

Selon le procès, Haddish et Spears ont rencontré les enfants parce que leur mère était amie avec Haddish à travers le circuit de la comédie. Les frères et sœurs affirment qu’ils appelaient Haddish “Auntie Tiff”, et elle les appelait “nièce” et “neveu”.

En 2013, Haddish aurait demandé à Jane, alors âgée de 14 ans, de jouer dans un sketch avec elle après que le comédien soit apparu en tant que conférencier invité au camp d’été de comédie auquel Jane participait. Haddish a dit à Jane qu’elle avait le “rôle parfait” pour elle, lit-on dans le procès.

“Seuls Spears et Haddish connaissaient le scénario du sketch”, allègue le procès. Jane affirme que le tournage s’est terminé par sa fellation imitant les instructions de Haddish.

“Haddish a expliqué verbalement ce qui était attendu de la plaignante Jane Doe, puis a montré à la plaignante Jane Doe comment faire une fellation, y compris des mouvements, des bruits, des gémissements et des gémissements”, a-t-il déclaré.

“Physiquement, émotionnellement et mentalement mal à l’aise, la plaignante Jane Doe a imité les actes que Haddish et Spears voulaient qu’elle fasse pour qu’elle puisse rentrer chez elle”, poursuit le procès.

L’année suivante, Haddish aurait offert un rôle au jeune frère de Jane, disant à la mère des frères et sœurs que ce serait “une bobine de grésillement pour Nickelodeon”, pour aider le garçon à être choisi par le réseau de télévision, indique le costume.

Selon le costume, le sketch était intitulé À travers les yeux d’un pédophile et impliquait un enfant, John, laissé seul avec un homme, joué par Spears, qui “luque l’enfant avec convoitise”.

John, alors âgé de sept ans, aurait été déshabillé “jusqu’à ses sous-vêtements” et Spears aurait massé de l’huile sur son corps. Plus tard dans le tournage, les deux sont censés être entrés dans une baignoire avec Spears forçant l’enfant à “se rapprocher de lui dans la baignoire”.

Dans la scène finale du sketch, John est “dépeint comme lorgnant avec luxure” à Spears avant de frotter de l’huile sur son corps, selon le procès. La vidéo se termine par un texte à l’écran indiquant : « REGARDEZ AVEC QUI VOUS LAISSEZ VOS ENFANTS ! »

















“Après le tournage, M. Doe a appelé sa mère en pleurant, disant qu’il ne voulait plus filmer”, a déclaré le procès.

La mère des plaignants affirme qu’elle a demandé à plusieurs reprises à Haddish et Spears “ce qui a été filmé qui a fait pleurer son fils”, et Spears lui a dit qu’il lui reviendrait pour lui montrer ses images. Quelques jours plus tard, Spears a dit à la mère des plaignants que John n’avait pas coopéré pendant le tournage et que les images étaient inutilisables et “supprimées”, indique le procès.

Quatre ans plus tard, en 2018, la mère des plaignants a appris que le sketch prétendument supprimé avait été publié en ligne, notamment sur le site Funny or Die.

“La mère, bouleversée, a déclaré qu’elle n’aurait jamais laissé son fils participer à un sketch pédophile pédopornographique”, a déclaré le procès.

“Funny Or Die a trouvé la vidéo absolument dégoûtante et ne produirait jamais un tel contenu”, a déclaré un porte-parole du site Web.

“Nous n’avons pas participé à la conceptualisation, au développement, au financement ou à la production de cette vidéo. Il a été téléchargé sur le site en tant que contenu généré par l’utilisateur et supprimé en 2018 immédiatement après avoir pris connaissance de son existence.

Le procès indique que Jane et John ont développé des troubles sociaux à la suite des abus présumés.

Le procès affirme que Jane “a peur d’être à nouveau exploitée et conduite sur une voie de fausse confiance comme la voie sur laquelle Haddish l’a conduite”. Quant à John, le procès dit qu’il “reste dans sa chambre à la maison et place des pansements sur les caméras de ses appareils électroniques de peur d’être surveillé ou enregistré”.

Les avocats de Haddish et Spears ont individuellement rejeté le procès, le qualifiant de shakedown. Andrew Brettler, l’avocat de Haddish, a affirmé que la mère des plaignants “tente de faire valoir ces fausses réclamations contre Mme Haddish depuis plusieurs années”.

L’avocat a qualifié les allégations de “sans fondement” et a déclaré que Haddish avait précédemment montré qu’elle “ne serait pas ébranlée”.

«Maintenant, (la mère des plaignants) a sa fille adulte qui se représente dans ce procès. Les deux feront face ensemble aux conséquences de la poursuite de cette action frivole », a déclaré Brettler.

Dans une déclaration séparée, l’avocate de Spears, Debra Opri, a déclaré que le comédien “ne tombera pas dans le piège”.

Jane et John poursuivent Haddish et Spears pour des dommages non spécifiés.

















