Tiffany Haddish a organisé des mariages pour de la nourriture gratuite alors qu’elle était « sans abri et affamée »

Tiffany Haddish avait l’habitude d’organiser des mariages pour se nourrir pendant qu’elle était sans abri.

Haddish, 43 ans, a admis qu’elle se présentait souvent dans un hôtel du quartier Westchester de Los Angeles qui organisait des réceptions de mariage à la recherche de la nourriture adaptée aux événements.

« J’ai déjà organisé des mariages, prononcé un discours et je ne connaissais personne là-bas », a déclaré l’humoriste au magazine People. « C’est alors que j’étais sans abri et que j’avais faim. »

« Je prenais deux ou trois verres, puis je prenais le micro et je disais : « Je veux juste dire que vous êtes le plus beau couple » », se souvient-elle. « Tout le monde me regardait en disant : « Qui est cette fille noire à notre mariage?' »

MICHAEL J. FOX, DOLLY PARTON PARMI LES CÉLÉBRITÉS QUI ONT LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ AVANT LE SUCCÈS À HOLLYWOOD

Haddish a commencé sa carrière plus tard dans la vie et a commencé à se faire connaître avec un rôle dans « The Carmichael Show » de NBC. Le comédien est devenu un nom familier après être apparu dans « Girls Trip » aux côtés de Regina Hall, Queen Latifah et Jada Pinkett Smith.

Depuis sa grande pause, Haddish a décroché des rôles dans de grands projets, notamment « Le poids insupportable d’un talent massif » avec Nicolas Cage, « Night School » aux côtés de Kevin Hart et la série policière « The Afterparty ».

Malgré son succès, Haddish aime rester ancrée.

« Je fais de mon mieux pour ne pas m’accrocher à trop d’émotions parce que j’ai l’impression que lorsque vous vous accrochez à toutes ces émotions, elles vous rendent fou et ensuite vous devenez délirant », a-t-elle déclaré au point de vente.

« Le sommeil est la clé. Et n’ayez pas peur de sortir dans la nature. Enlevez vos chaussures et marchez dans l’herbe. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Haddish a déjà parlé d’être sans abri lors d’une interview dimanche aujourd’hui avec Willie Geist.

« Je m’arrêtais toujours avec peut-être 5 ou 10 minutes de retard, pour que personne ne puisse voir ma voiture parce que j’avais tous mes vêtements, tout, mes valises dans la voiture », a déclaré Haddish. Après être arrivé dans une salle de comédie en même temps que Kevin Hart, le comédien lui a donné 300 $ et quelques encouragements.

« [Kevin] était comme, ‘Eh bien, tu ne peux pas dormir dans la voiture dans la rue' », se souvient-elle. « Il m’a donné 300 dollars [and] a dit : « Trouve-toi une place pour la semaine. Et puis écrivez une liste d’objectifs de ce que vous voulez faire et commencez à atteindre ces objectifs. Et puis j’ai commencé à attaquer ces buts. »

Jim Carrey, Sylvester Stallone, Jennifer Lopez et Steve Harvey sont d’autres célébrités qui ont connu l’itinérance à un moment donné.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS