Tiffany & Co. lance “Lose Yourself In Love” avec Beyoncé

Beyoncè et Tiffany & Co. poursuivent leur partenariat avec une nouvelle campagne de bijoux mettant en scène Bey dans toute sa splendeur.

L’année dernière, les Carters ont entamé un partenariat de luxe avec la société de bijoux haut de gamme Tiffany & Co. Les Carters ont été stupéfaits dans chaque campagne et ont même présenté une peinture de Basquiat longtemps invisible. Le couple a également fêté ses 20 ans ensemble pour une publicité. Non seulement ils présentent des produits haut de gamme, mais ils se sont également associés à Tiffany pour distribuer 2 millions de dollars en bourses HBCU. Dès la sortie de son septième album studio Renaissance Beyoncé joue dans une nouvelle campagne pour Tiffany & Co. intitulée Perdez-vous dans l’amour. La campagne présente Bey drapée dans des pièces de Tiffany & Co., notamment HardWear, Tiffany Knot, Tiffany T et le nouveau Tiffany Lock. Les prix varient de 5 000 $ à 500 000 $.

Tiffany & Co. et Beyoncé sortiront un nouveau film inspiré de “Summer Renaissance” dans le cadre de la campagne

Tiffany et Beyoncé sont sur le point de sortir un film de Mark Romanek pour soutenir la campagne. Le film sera basé sur son album de location coupé “Summer Renaissance” et fera ses débuts en octobre sur Tiffany.com.

Tiffany a révélé que le film “incarne l’esprit insouciant et joyeux de l’album dans son ensemble” selon Complexe.