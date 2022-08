Tiffany and Co. vend des NFT pour 50 000 $ chacun

Tiffany & Co. saute dans l’espace NFT avec le lancement de sa propre collection, appelé NFTiff. Comme cela ne devrait pas être une surprise pour une marque de luxe, ces NFT ne seront pas bon marché. Il n’y aura que 250 NFTiffs, et ils se vendront chacun 50 000 $ (30 éthers) lorsqu’ils seront disponibles le vendredi 5 août.

Il s’agit peut-être de la vente publique la plus chère de tous les NFT de l’histoire. De nombreux NFT se vendent pour des sommes exorbitantes lors d’enchères ou sur des marchés secondaires comme OpenSea, mais ils ne sont généralement pas très chers en vente publique. La plupart des créateurs qui lancent des collections vendent leurs NFT à moins de 160 $ ​​(0,1 éther). Club nautique Bored Apela collection la plus célèbre, lancée à 0,08 éther, d’une valeur d’environ 200 dollars à l’époque.

Cependant, Tiffany & Co. ne cible pas le parieur crypto typique avec sa collection. Il est exclusif aux détenteurs de CryptoPunks, célèbre pour sa réputation de première collection NFT créée. CryptoPunks optez rarement pour moins de 6 chiffresdonc Tiffany & Co. cible les collectionneurs NFT les plus aisés.

Les NFT que la marque de luxe vend sont en fait plus des accessoires du produit principal : ceux qui déboursent 50 000 $ pour un NFTiff recevront une version pendentif Tiffany & Co. du CryptoPunk qu’ils possèdent. (Vous pouvez voir un exemple ci-dessous.) Ils recevront également une version numérique de ce pendentif, qui est le NFT. En basant les transactions sur l’éther, la deuxième plus grande crypto-monnaieTiffany & Co. ouvre des ventes potentielles aux acheteurs qui sont plus riches en crypto qu’en espèces.

les mfers dépenseront 30 ETH sur un NFTiff et ne paieront toujours pas de guac au chipotle – jumpman (@jumpmanft) 31 juillet 2022

Suis-je le seul à ne voir aucun problème à ce que Tiffany & Co demande 30 ETH pour quelque chose qui est limité à 250 ? Qu’attendiez-vous d’une marque de bijoux de luxe ?🤷🏽‍♂️ — Dérive (@DrifterShoots) 31 juillet 2022

“Tout notre modèle commercial consiste à vendre des roches brillantes massivement hors de prix, alors oui, bien sûr, nous avons une compréhension approfondie du marché des NFT. 30 eth. — NateAlex ლ⚈෴⚈ლ (@NateAlexNFT) 31 juillet 2022

L’annonce de Tiffany & Co. a fait sensation parmi les traders NFT, le prix de 30 éthers étant un sujet de controverse. C’est un moment audacieux pour lancer une collection NFT aussi coûteuse, avec l’éther, la crypto-monnaie sur laquelle repose le marché NFT, en baisse de 54% depuis le début de l’année. La crypto étant si mauvaise, les créateurs de NFT se sont tournés vers la baisse des prix demandés. Les monnaies gratuites, où les créateurs donnent gratuitement des NFT dans l’espoir qu’ils profiteront des redevances du marché secondaire, sont devenus particulièrement populaires.

Tiffany & Co. est la dernière de plusieurs marques de mode à plonger leurs orteils dans Web3. L’année dernière, Adidas s’est associé au Bored Ape Yacht Club pour le lancement de son propre NFT, tandis que Gucci collaboré à plusieurs collections pour mettre leurs vêtements sur des personnages célèbres de NFT. Plus récemment, Lacoste lance une collection qui donne droit à des chutes de vêtements exclusives.