Tiffani Thiessen a le cœur brisé par la mort de son père

Tiffani Thiessen pleure la perte de son père, Frank Thiessen, décédé à l’âge de 85 ans.

« Mon père aimait beaucoup de choses. Animaux, plantes, chocolat, jazz, agrumes, billets de loterie, voitures, montres, chiens et chats errants et bonnes pâtes italiennes. Mais ce qu’il aimait le plus, c’était sa famille », a écrit l’ancien de « Sauvés par le gong » dans un long hommage. annonçant la triste nouvelle via Instagram le 24 mai.

«C’était un homme calme, mais il n’était jamais silencieux lorsqu’il s’agissait de nous montrer son amour. Il était gentil, avait un doux sens de l’humour et était le plus grand gentleman. Tous ceux qui connaissaient mon père l’aimaient. Il avait vraiment un cœur en or.

L’actrice a qualifié son père d’« amoureux de beaucoup de choses ». Tiffani Thiessen

Tiffani a déclaré que son père « avait vraiment un cœur en or ». Tiffani Thiessen

Le message de Tiffani comprenait un carrousel de photos de son père au fil des ans, avec des clichés du duo père-fille avec le frère de l’actrice, Todd.

La photo émouvante comprenait également de douces photos de Frank étant le grand-père adoré des deux enfants de Tiffani – Holt, 8 ans, et Harper, 13 ans – qu’elle partage avec son mari Brady Smith.

L’ancienne de « Beverly Hills, 90210 », 50 ans, a ensuite admis qu’elle avait « le cœur brisé » par le décès de son père.

L’ancienne de « Beverly Hills, 90210 » a noté que son père aimait sa famille par-dessus tout. Tiffani Thiessen

Tiffani a écrit qu’elle aimait rendre son père fier et qu’il lui manquerait. Tiffani Thiessen

« Cependant, je sais que tu es en paix maintenant et cela m’apporte du réconfort. Je te promets que je veillerai sur maman [Robyn Ernest] et prends soin d’elle comme tu l’as fait pendant plus de 60 ans », a-t-elle poursuivi.

« Merci d’être un mari si dévoué et de m’avoir montré ce qu’est un vrai gentleman. Merci d’être un père et un grand-père merveilleux et d’être là pour nous.

L’actrice a conclu son message en remerciant son père de « l’aimer » comme il l’a toujours fait.

« Quoi qu’il en soit, tu me soutenais et tu étais mon plus grand fan. J’ai adoré te rendre fier », s’est-elle exclamée. « Je t’aime papa. Tu nous manques tellement. »

L’actrice est surtout connue pour avoir joué dans « Saved by the Bell ». ©NBC/avec la permission d’Everett Collection

Elle est également apparue dans « Beverly Hills, 90210 ». ©20thCentFox/Courtesy Everett Collection

La triste nouvelle survient peu de temps après que Frank ait célébré son dernier anniversaire le 3 février.

« Joyeux 85e anniversaire papa ! Encore une année autour du soleil et une autre bougie ajoutée à votre gâteau. (🍋 bien sûr) », Tiffani a écrit via Instagram à l’époque. « Il y a tellement de raisons d’être fier et reconnaissant et vous en faites partie. Je te ❤️ papa !

De nombreux amis célèbres de Tiffani ont depuis inondé les sections commentaires de ses messages de mots de soutien et de sympathie.

« Que Dieu vous bénisse ainsi que la famille Tiff. Perdre un parent est incroyablement difficile. Je ne peux pas imaginer ta douleur et ton chagrin en ce moment… Je t’aime chérie, je ne t’envoie que de l’amour », a écrit Mario Lopez, avec son ancienne co-star de « 90210 », Jason Priestley, ajoutant : « Je suis vraiment désolé pour ta perte, Tiff. Je vous envoie de l’amour et de la lumière.











