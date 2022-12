Tiff Macklem dit qu’il préfère augmenter les taux trop que trop peu

Le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, a déclaré lundi que le risque de ne pas augmenter suffisamment les taux et que l’inflation se déchaîne est plus grand que le risque de les augmenter trop et d’alimenter une récession.

“Nous essayons d’équilibrer les risques d’un resserrement excessif et insuffisant de la politique monétaire”, a déclaré Macklem à un auditoire d’affaires à Vancouver lundi.

C’est la dernière fois que Macklem doit s’exprimer publiquement en 2022, une année au cours de laquelle la banque centrale du Canada a relevé son taux d’intérêt de référence sept fois sans précédent dans le but de ralentir l’inflation galopante.

Cette campagne agressive de hausses de taux a refroidi le marché du logement et fait craindre une récession, mais dans son discours, Macklem a déclaré que même après que la banque a relevé son taux à son plus haut niveau depuis 2008, le risque de laisser l’inflation devenir incontrôlable est plus grand. que le risque qu’essayer de le contenir puisse déclencher une récession.

“Si nous augmentons trop les taux, nous pourrions entraîner l’économie dans une récession inutilement douloureuse et sous-estimer l’objectif d’inflation”, a déclaré Macklem. “Si nous ne les augmentons pas suffisamment, l’inflation restera élevée, et les ménages et les entreprises s’attendront à une inflation constamment élevée.”

“Avec une inflation bien supérieure à l’objectif, c’est le plus grand risque.”

La banque centrale a signalé la semaine dernière qu’elle pourrait être prête à suspendre son cycle agressif de hausse des taux, mais le discours de Macklem de lundi a rappelé que la politique de la banque dépendra des données économiques et si l’économie montre des signes de retour à la normale. taux d’inflation.

Après avoir culminé à 8,1 % en juillet, le taux d’inflation annuel du Canada a ralenti pour s’établir à 6,9 % en octobre, ce qui demeure bien au-dessus de la cible de 2 % de la Banque du Canada.

Dans son discours, Macklem a clairement indiqué que les hausses de taux de la banque permettront d’atteindre l’objectif de faire baisser l’inflation à un moment donné.

“La hausse des taux d’intérêt contribue à rééquilibrer l’économie”, a-t-il déclaré. « L’inflation diminuera… l’ajustement ne sera pas facile, mais rétablir la stabilité des prix est la chose la plus importante que nous puissions faire pour améliorer le bien-être économique et financier des Canadiens.