TIFF 2024 : toutes les dernières critiques de films de Toronto

Guillaume Tell.

Une tentative de transformer l’histoire du héros populaire suisse en une épopée historique, qui finit par être assez fade. Il y a beaucoup de préparation le Le moment — vous savez celui où Tell (Claes Bang) tire sur la pomme de la tête de son fils — mais une fois ce moment passé, le rythme du film est le même. Bien qu’il soit rempli de sang et de saleté, le film est trop propre, adhérant à une formule stricte de héros audacieux, de méchants caricaturaux, de discours enflammés et de batailles qui, comme la flèche qui touche la pomme, ne font jamais de doute.