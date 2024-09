TIFF 2024 : les meilleurs moments (Tragically Hip !), les plus étranges (Roz & Mocha) et les plus gênants (Shingrix ?) du festival du film

Ouvrir cette photo dans la galerie : Daveed Goldman, à gauche, et Nobu Adilman de Choir! Choir! Choir! dirigent un chant public pour célébrer les 40 ans du groupe de rock canadien The Tragically Hip le premier jour du Festival international du film de Toronto.Sammy Kogan/Le Globe and Mail

Les journalistes du Globe and Mail présentent les hauts, les bas et tous les moments intermédiaires du Festival international du film de Toronto de cette année, qui se termine ce dimanche.

Les meilleures tendances accidentelles

Chaque année, un certain nombre de films du TIFF se ressemblent, que ce soit par le thème, le casting ou l’affection partagée pour le choc. D’après mon décompte rapide, il y avait au moins deux films sur des couples dans un futur proche soumis à des tests pour déterminer des facettes de leur vie personnelle (L’évaluation et Vous tous); trois films dans lesquels le genre du body-horror est utilisé pour explorer les extrêmes des standards de beauté contemporains (La substance, Garce de nuit, Coquille); deux films dans lesquels des acteurs vedettes jouant des habitants sauvages des îles se livrent à des jeux de rôle de front (Jude Law dans Eden et Ralph Fiennes dans Le retour); et deux films d’animation dans lesquels leurs héros naviguent dans des mondes abandonnés ou dépourvus d’humains (Couler et Le robot sauvage). Apparemment, il y a eu deux autres films qui tournaient tous deux autour des pouvoirs hallucinogènes des crapauds. Ou peut-être s’agit-il simplement de la sensation naturellement planante que l’on ressent après 11 jours consécutifs de marathon de films. Barry Hertz

L’opportunité manquée la plus étrange

Lors de sa première sortie en tant que commanditaire principal du festival, Rogers a eu toutes les occasions de montrer à quel point elle était une puissance médiatique créative et innovante grâce à la seule publicité que chaque festivalier verrait : la publicité avant le spectacle. Mais peut-être ne réalisant pas l’opportunité qui s’offrait à elle, Rogers a diffusé le pire élément de marketing de mémoire récente du TIFF : un spot magnifiquement ennuyeux dans lequel Roz et Mocha, les animateurs de l’émission matinale sur la station de radio torontoise KiSS 92.5 (appartenant à Rogers Radio), échangeaient des plaisanteries sans expression sur le vote pour le prix du public du festival. Le matériel est livré avec tout l’esprit et la verve de deux pylônes, évoquant la nostalgie des publicités extrêmement ridicules (mais agréablement kitsch) de Zendaya et d’Anne Hathaway Bulgari des deux dernières années. Il y avait peut-être plus de deux publicités affligeamment fades sur Roz et Mocha que celles que j’ai vues, mais une chose était sûre : aucune n’a suscité un seul rire charitable de la part du public du TIFF, qui est notoirement généreux dans son enthousiasme. BH

Meilleur Papa Cinématographique

Alfonso Cuarón est l’un de mes réalisateurs préférés, mais son film de 1995 Une petite princesse occupe une place particulière dans ma famille – nous l’avons beaucoup regardé pendant une période difficile, et la scène où Sara retrouve son papa ne manquait jamais de me faire pleurer. Samedi, au cocktail AppleTV+, j’ai pu le remercier. Il s’est illuminé et a dit que c’était aussi celui qu’il préférait. Puis j’ai crié « Sara ! » et il a crié « Papa ! » et nous nous sommes souri comme des enfants. Émoji tête de mort. Johanna Schneller

Ouvrir cette photo dans la galerie : Le réalisateur Alfonso Cuaron pose sur le tapis rouge avant la projection de Disclaimer au TIFF le 9 septembre.Mark Blinch/Reuters

Meilleur anniversaire

Mon anniversaire de mariage est le 9 septembre, mais depuis que j’ai commencé à couvrir le TIFF en 1998, mon mari et moi l’avons rarement passé ensemble. Cette année, cependant, nous avons tous les deux obtenu des billets pour le programme 4 de Short Cuts 2024, et pendant neuf minutes scintillantes, nous avons regardé un court métrage produit par notre fille, le magnifique Un dimanche à onze heuresréalisé par Alicia K. Harris. Joyeux 35 ans, chérie. JS

Les pires retrouvailles

Ma première projection officielle pour la presse et l’industrie, à 9h30 jeudi matin, était Ah, Canadales retrouvailles du réalisateur Paul Schrader avec l’acteur Richard Gere, 44 ans après le film qui les a rendus tous deux célèbres, Gigolo américain. Oh Paul, oh Richard. Oh mon Dieu. Je sors rarement des salles de cinéma, mais une heure dans ce bourbier m’a suffi. JS

Le pire, mais aussi le meilleur, accès

Ces dernières années (pandémie, grèves des acteurs et des scénaristes), les interviews dans les festivals de cinéma étaient rares. Les journalistes du Festival du film de Venise qui vient de se terminer ont publié une lettre ouverte dénonçant leur manque d’accès aux talents, et au TIFF, beaucoup de mes interviews cette année étaient ce que l’on appelle des « two-on-ones » (je posais des questions à un réalisateur et à une star, ou à deux stars), plutôt que les tête-à-tête successifs que nous avions l’habitude d’avoir. Cela dit, de nombreuses personnes se sont mobilisées pour me faire vivre des moments assez transcendants : j’ai parlé à Andrew Garfield et à Florence Pugh du deuil, et à Barry Keoghan de la paternité ; j’ai passé une demi-heure à contempler le visage de Juliette Binoche ; j’ai été fasciné par la réalisatrice irlandaise Sinead O’Shea et la réalisatrice néerlandaise Halina Reijn ; et Isabella Rossellini m’a recommandé un restaurant à Rome. Aux attachés de presse d’Elevation et de VVS qui ont fait des saltos arrière pour me faire rencontrer Sean Baker et Hugh Grant : les boissons sont à mes frais. JS

Ouvrir cette photo dans la galerie : L’actrice française Juliette Binoche assiste à la première mondiale de The Return, au Roy Thomson Hall, à Toronto, le 7 septembre.GEOFF ROBINS/AFP/Getty Images

La plus étrange des SponCon

Je sais que le TIFF a besoin de sponsors, et que toutes les organisations artistiques ont désespérément besoin de sponsors de nos jours. Mais je riais à chaque fois que je passais devant le corral de King Street où les gens se rassemblent pour regarder les arrivées sur le tapis rouge, sous la bannière sur laquelle on pouvait lire « Fan Zone Presented by Shingrix ». Je suis sûr que le fait d’associer les fans de cinéma à une éruption cutanée douloureuse et vésiculeuse était purement accidentel. JS

Le moment le plus dégrisant

En sortant du cinéma Scotiabank, j’ai traversé la rue Richmond, où se tenait une manifestation contre l’invasion russe. Au moins 200 personnes brandissaient des drapeaux ukrainiens bleus et jaunes et scandaient « Paix, paix, paix ». Je n’avais jamais ressenti une boule dans la gorge auparavant, mais ce fut le cas. Quelle chance nous avons de pouvoir nous adonner à l’art de cette façon, alors que tant de gens dans le monde luttent pour leur vie. Ne les oublions pas une fois que les tapis rouges auront été déroulés. JS

La vengeance la plus ironique

Dans Quisling – Les derniers joursL’acteur Gard B. Eidsvold joue le rôle de Vidkun Quisling, un collaborateur notoire de la guerre qui dirigeait la Norvège en tant que marionnette des nazis. Sous son régime, des résistants ont été fusillés et des juifs ont été envoyés à Auschwitz. Lors de la première internationale du film, Eidsvold a révélé son lien personnel avec cette histoire : en 1944, son père a été arrêté et torturé par la police norvégienne et les nazis. Pourtant, il a apprécié l’opportunité de jouer le mystérieux Quisling dans un film consacré à la découverte de la psychologie de l’homme. « En tant qu’acteur, c’était fantastique : il faut se plonger à 100 % dans le personnage », a-t-il déclaré. Kate Taylor

Meilleur scénographe méconnu

Le film en langue farsi Sept joursLe film, qui raconte l’histoire d’un militant des droits de l’homme fuyant l’Iran, se déroule à Téhéran et dans les montagnes à la frontière irano-turque. Mais il a en fait été tourné en Géorgie par des exilés iraniens installés en Europe : grâce à des modifications apportées par le décorateur, Tbilissi a remplacé Téhéran et la région montagneuse de Kazbegi a joué le rôle de frontière. Tout au long du parcours, les villages sordides et les fermes délabrées des passeurs sont particulièrement convaincants. Qui a réussi ce tour de passe-passe cinématographique ? Anonyme, probablement une personne qui travaille toujours en Iran. KT

Meilleurs aqueducs

Si vous êtes une star et que vous n’avez pas pleuré à chaudes larmes (ou du moins que vous n’avez pas bu de larmes) lors de la première de votre film, est-ce que j’ai vraiment envie d’aller voir votre film ? Que ce soit sur le tapis rouge ou lors d’une apparition sur scène après la projection, Elton John a vécu des moments d’émotion (Il n’est jamais trop tard), Jennifer Lopez (Inarrêtable), Florence Pugh (Nous vivons dans le temps), Robbie Williams (Un homme meilleur), Jamie Lee Curtis (La dernière danseuse), et Amy Adams (Garce de nuit). Si on ne pleure pas, c’est qu’on n’essaie pas. Brad Wheeler

Ouvrir cette photo dans la galerie : Amy Adams assiste aux TIFF Tribute Awards au Fairmont Royal York, le 8 septembre.Emma McIntyre/Getty Images

Le meilleur moment qui a pris une longueur d’avance d’un siècle

Après la première de l’après-midi de The Tragically Hip : Pas de répétition générale docu-série, les quatre membres survivants du légendaire groupe de rock canadien sont sortis du Théâtre Royal Alexandra et se sont retrouvés dans une rue pleine de fans rassemblés par la troupe vocale locale Choir! Choir! Choir! pour un chant en chœur de chansons du groupe, dont Bobcaygeon, Un siècle d’avance et La grâce aussiDes feuilles de paroles ont été distribuées, mais beaucoup ont chanté de mémoire, la phrase « Pas de répétition générale, c’est notre vie » sonnant particulièrement juste. BW