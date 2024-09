TIFF 2024 : les festivaliers constatent une augmentation de la fréquentation des stars et une effervescence dans la ville après les grèves et le COVID

Nicole Thompson, La Presse Canadienne



















Cinq heures avant la première projection de « Saturday Night » au Festival international du film de Toronto, les fans faisaient déjà la queue sur le tapis rouge et attendaient l’arrivée des célébrités.

Darian Sawh, cinéphile et habitué du TIFF, était parmi ceux qui se trouvaient en tête de la file mardi après-midi, avec des groupes de personnes assises sur le trottoir et faisant des pancartes en attendant les stars de l’ode de Jason Reitman à « Saturday Night Live », dont Willem Dafoe et Dylan O’Brien.

« C’est comme si c’était la première fois que le TIFF battait son plein, probablement depuis 2019, lorsque je suis allé à l’avant-première de ‘Joker’ », a déclaré Sawh à propos du drame sombre qui a fait beaucoup de bruit cette année-là, en partie grâce aux stars Joaquin Phoenix et Robert De Niro.

En effet, de nombreux fans de cinéma, visiteurs et cinéastes s’accordent à dire qu’il y a une étincelle renouvelée dans l’air après quatre festivals consécutifs tempérés par divers obstacles – d’abord par la pandémie de COVID-19 et les restrictions de santé publique, de voyage et de rassemblement qui y sont associées, puis par une grève des acteurs qui a largement dépouillé les tapis rouges de célébrités.

Des foules de cinéphiles et de passants ont envahi une bande piétonne de King Street, connue sous le nom de rue du festival, le jour de l’ouverture pour un chant massif sur les chansons du groupe Tragically Hip, et ont continué à visiter le centre-ville tout au long du premier week-end pour apercevoir le tapis rouge, recevoir des cadeaux de produits des sponsors du festival et trouver des food trucks.

Les files d’attente étaient partout : pour les bracelets de la fanzone, pour les projections réservées aux professionnels et pour le tristement célèbre escalator étroit du Scotiabank Theatre.

Tout le monde n’était pas à la fête. Plusieurs manifestations ont eu lieu lors de cette édition, notamment une manifestation le soir de l’ouverture par un groupe qui s’opposait à l’attaque israélienne sur Gaza et qui a interrompu une projection jeudi. Samedi, des militants des droits des animaux se sont rendus à une projection pour la presse et l’industrie du film « Piece by Piece », un film d’animation biographique sur Pharrell Williams, directeur artistique de la collection homme de Louis Vuitton.

Un manifestant est également monté sur scène alors que Williams répondait à une séance de questions-réponses après la première du film mardi, appelant la maison de couture à cesser d’utiliser du cuir et de la fourrure.

Mardi également, des dizaines de manifestants se sont rassemblés au Scotiabank Theatre pour demander au TIFF de retirer de sa programmation un documentaire sur les soldats russes, affirmant que le film équivalait à de la propagande.

Pour Sawh, l’énergie du TIFF est ce qui rend le festival spécial.

« C’est agréable de voir les célébrités et d’avoir un moment pour les remercier et, espérons-le, obtenir une photo et un autographe », a-t-il déclaré.

« Mais c’est aussi une expérience communautaire, car vous êtes avec des tas de gens qui partagent l’amour du cinéma et de tout ce qui touche au cinéma. »

Il a assisté à la première au TIFF de « The Fablemans » de Steven Spielberg en 2022, alors que les restrictions liées à la pandémie étaient levées et que les cinéphiles sortaient prudemment de leurs cinémas à domicile.

Le festival a courtisé le public avec un tapis rouge mettant en vedette Spielberg et les stars Michelle Williams et Seth Rogen, mais Sawh a déclaré que l’ambiance était toujours feutrée.

Plus de 100 fans ont remarqué la différence cette année.

Avant la projection d' »Anora » la semaine dernière, la file d’attente devant le Scotiabank Theatre s’est étendue sur tout le pâté de maisons, tandis que des spectateurs venus du monde entier s’extasiaient sur le film qui a remporté la plus haute distinction au Festival de Cannes. La salle s’est rapidement remplie et certains ont dû refuser l’entrée.

« Les festivals sont définitivement plus vivants depuis que j’ai fait le tour du monde en 2021 avec ‘Red Rocket’. Il y a plus de monde et d’énergie. Je peux le ressentir ici au TIFF », a déclaré son directeur Sean Baker dans une interview lundi.

Lors de la projection d' »Anora » au Royal Alexandra Theatre dimanche, il n’était pas parmi les spectateurs. Il s’est assis derrière l’écran et a profité de l’atmosphère.

« Le public d’hier soir était plus impliqué que n’importe quel autre public. Ils riaient quand nous voulions qu’ils rient. Ils étaient silencieux quand nous voulions qu’ils se taisent », a-t-il déclaré. « C’était vraiment un public très impliqué. On ne peut pas demander plus que ça. »

La 49e édition du TIFF fait suite à une série de coups durs particulièrement durs, à commencer par l’émergence de la pandémie de COVID-19, qui a forcé le festival à adopter une approche hybride en 2020.

Le nombre de projections a été limité, notamment dans deux cinémas drive-in et un cinéma en plein air, la plupart des films étant disponibles en ligne. Et seuls 60 films ont été sélectionnés au festival, soit environ un quart de la programmation de 2019.

L’année suivante, le festival a proposé quelques films en ligne, s’éloignant ainsi du modèle hybride. Les spectateurs présents aux projections en présentiel devaient porter un masque. Les foules étaient moins nombreuses et les acclamations étaient plus calmes.

Les restrictions liées à la pandémie ont été levées en 2023, mais deux grèves à Hollywood ont assombri les festivités, car seule une poignée de films ont reçu des dérogations permettant à leurs scénaristes et acteurs de promouvoir leurs projets dans les festivals, et ceux qui l’ont fait ont réduit leurs apparitions.

Matt Neglia, un journaliste basé à New York qui dirige la publication en ligne Next Best Picture, a déclaré que ses deux premières expériences au TIFF en 2022 et 2023 lui avaient semblé assez sages.

C’est, dit-il, la première fois qu’il découvre le TIFF dans toute sa splendeur.

« Il y a de l’électricité dans l’air. Il y a une excitation, une énergie palpable à laquelle tout le monde s’accroche », a-t-il déclaré.

Il essaie de suivre cette énergie, en modifiant son emploi du temps en fonction de ce qu’il entend sur différents films.

« Il évolue et change constamment, ce qui ajoute également une couche d’excitation. »

—avec des dossiers de David Friend et Alex Nino Gheciu à Toronto.

Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 11 septembre 2024.