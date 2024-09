TIFF 2024 : dans les coulisses du remake de « Bonjour Tristesse » de Durga Chew-Bose

Parmi les premières mondiales les plus attendues du Festival international du film de Toronto de cette année figure une adaptation du roman de Françoise Sagan de 1954, « Bonjour Tristesse », qui marque les débuts cinématographiques de l’auteure Durga Chew-Bose.

Le film sera projeté jeudi dans le cadre de la section Discovery du festival, où des cinéastes comme Alfonso Cuarón, Maren Ade, Christopher Nolan, Yorgos Lanthimos et Barry Jenkins ont également présenté leurs premières œuvres. Chew-Bose, qui a réalisé et écrit le scénario de « Bonjour Tristesse », a également été choisi pour recevoir l’un des prix hommage aux cinéastes du festival lors d’un gala de collecte de fonds dimanche soir.

Célébrée pour ses observations acerbes sur les contradictions de la vie contemporaine, notamment dans son recueil d’essais « Too Much and Not in the Mood » paru en 2017, Chew-Bose a souvent écrit sur son enthousiasme pour le cinéma et a également dressé le portrait d’artistes comme Natalie Portman et Kristen Stewart pour Vanity Fair. Dans le film, cela transparaît comme étant plus qu’une simple forme de fanatisme ou même d’appréciation ; Chew-Bose a clairement un engagement profond et passionné pour l’art et le métier de la réalisation cinématographique.

Dans le film, Cécile (Lily McInerny), une adolescente, passe un été idyllique dans une villa rustique en bord de mer en France avec son père Raymond (Claes Bang) et sa petite amie Elsa (Nailia Harzoune). Mais avec l’arrivée d’Anne (Chloë Sevigny), une vieille amie de Raymond et de la défunte mère de Cécile, tout bascule. Anne et Raymond ravivent des sentiments depuis longtemps oubliés et font des projets de mariage à la hâte. Cécile est profondément déstabilisée par cette situation et manœuvre imprudemment pour les séparer, avec des conséquences plus désastreuses qu’elle n’aurait pu prévoir.

Le film s’intéresse particulièrement aux détails visuels qui construisent un monde et une ambiance qui perdurent : le désordre particulier sur une table d’appoint, la façon dont le tissu tombe d’une épaule, la lumière de fin d’après-midi à travers un rideau. Outre le directeur de la photographie Maximilian Pittner, l’équipe créative du film comprend la créatrice des costumes de « Uncut Gems », Miyako Bellizzi, et le chef décorateur François-Renaud Labarthe, qui travaille régulièrement avec le réalisateur Olivier Assayas.

Bien que dans ses conversations, Chew-Bose fasse référence à des réalisateurs comme Edward Yang, Claire Denis et Ingmar Bergman avec une aisance familière, ses influences ne sont pas, comme elle le dit, « toutes issues de la Criterion Collection » (une scène, explique-t-elle, a été tirée de « Moneyball »).

L’adaptation du livre par Otto Preminger en 1958 a contribué à faire de Jean Seberg une star dans le rôle de Cécile. Le rôle est ici tenu par McInerny, qui a été nommée aux Spirit Awards pour ses débuts dans Palm Trees and Power Lines en 2022 et a récemment été vue dans une campagne publicitaire pour Céline réalisée par Hedi Slimane.

Lors d’un récent appel téléphonique depuis son domicile à Montréal, Chew-Bose se souvient que la première villa qu’ils ont vue lors des repérages à Cassis, dans le sud de la France, s’est avérée être celle qu’ils ont utilisée.

« J’ai adoré ce lieu parce qu’il était un peu inattendu. Il ne ressemblait pas à ce que j’imaginais que les gens penseraient du sud de la France », explique Chew-Bose. « Il y avait quelque chose de brut et de mystérieux qui m’a interpellé. Et comme une grande partie de l’histoire se déroule là-bas, je suis obligé d’écouter la villa me dire : « Choisissez-moi ». »

Chew-Bose a également parlé de son premier film, une adaptation, racontant une histoire père-fille après la mort de son propre père et pourquoi le conte de Sagan conserve une résonance contemporaine.

La réalisatrice Durga Chew-Bose, à gauche, photographie l’actrice Lily McInerny sur le tournage de « Bonjour Tristesse ». (Nation des bébés)

Vous avez beaucoup parlé et écrit sur ce que les films signifient pour vous, sur la façon dont ils font partie intégrante de votre vie. Maintenant que vous êtes de l’autre côté du processus, y a-t-il eu une grande leçon ou une grande surprise ?

Une chose qui m’a vraiment pris par surprise – et cela peut me faire paraître un peu naïf, mais je pense que cela vaut la peine de le dire – c’est que vous avez tous ces gens extraordinairement talentueux, et dans mon cas, qui ont tous plus d’expérience que moi, qui arrivent sur le plateau chaque jour avec le désir de se rapprocher de la vision que j’ai de ce monde que je veux construire. Et vous devez être capable de le communiquer. Vous devez faire en sorte que les gens vous fassent confiance lorsque vous n’avez pas de réponse, lorsque vous êtes peut-être plus ouvert au doute qu’à la certitude. Et vous avez également cette chance d’apprendre très rapidement.

Je pense que les changements que j’ai apportés depuis la réalisation de ce film continueront de me faire ressentir leur impact toute ma vie. Parce que vous collaborez avec de nombreux artistes extrêmement compétents dans des aspects très spécifiques du film… Comme mon éditeur [Amélie Labrèche]J’ai toujours pensé que le rythme était une part importante de la façon dont j’écris et des films qui m’attirent. Et travailler avec elle m’a appris le rythme et la façon dont les films sont une question de rythme. Et elle était si douée pour ça qu’elle a eu un impact sur la façon dont j’écris mon prochain scénario, car maintenant je peux écrire après avoir suivi une sorte de stage avec un excellent monteur. La façon dont les différents aspects du processus de réalisation cinématographique ont eu un impact sur mon écriture est vraiment magnifique, car tout ce que j’avais avant, c’était mon écriture. Et maintenant, ces autres principes du cinéma reviennent à ce qui était à l’origine de mes débuts. Cela m’a donc changé au plus profond de ma voix.

C’est frappant que vous ayez choisi de faire une adaptation de votre premier film plutôt qu’une histoire originale. Comment s’est déroulé ce processus pour vous ? Qu’est-ce qui vous a donné envie d’adapter « Bonjour Tristesse » ?

Mes productrices Lindsay Tapscott et Katie Nolan, c’était leur idée. Ce projet a pris huit ans à se réaliser. Elles m’ont contactée pour que je les rejoigne uniquement en tant que scénariste. Elles avaient lu mon livre d’essais et avaient le sentiment, pour une raison ou une autre, que j’étais celle qui adapterait le livre de Françoise Sagan. Et je tiens vraiment à leur rendre hommage parce qu’elles avaient cette vision folle. Et je pense que, pour être honnête, j’ai eu un peu de réticence, non pas parce que c’était une adaptation, mais parce que le livre n’était pas cette partie chérie de mon adolescence et qu’il n’était pas comme un passe-partout pour moi en tant que jeune femme en termes d’ouverture au monde. C’était un livre que j’avais lu une fois.

Et je pense que c’est ma réticence initiale à accepter de me joindre à l’écriture qui m’a séduite. J’avais le sentiment que je pouvais vraiment l’adapter parce que cela ne faisait pas partie de mon ADN de lectrice ou de femme. J’avais le sentiment qu’il y avait de la place pour donner ma voix. Et donc, oui, ce n’est pas mon histoire originale, mais j’ai en fait abordé le défi de l’adapter comme si c’était le cas : « Que puis-je dire ? Comment puis-je ajouter quelque chose ? Comment ma voix peut-elle continuer l’histoire ? » Pas seulement le livre de Françoise Sagan, mais la version d’Otto Preminger. C’est une grande partie de l’iconographie du livre. Ce n’est pas seulement un livre majeur, c’est un film majeur avec des stars majeures. Donc je vois vraiment ça comme si notre « Bonjour Tristesse » était en quelque sorte une continuation de cette histoire. L’adapter pour mon premier film, je ne pense pas stratégiquement comme ça. Je fais juste une chose à la fois. Si j’écris un livre et que je n’en écris plus jamais d’autre, tant pis. Si je fais un film, et que c’est une adaptation, ce sera toujours ma voix.

Claes Bang, à gauche, Lily McInerny et Chloë Sevigny dans l’adaptation de « Bonjour Tristesse » de Durga Chew-Bose. (Nation des bébés)

Je ne veux pas être réducteur quant à ce que vous pouvez faire, mais je pense que les gens pourraient s’attendre à ce que vous fassiez un film plus directement lié aux thèmes et aux idées de votre livre, qui ont trait à l’identité, à vous-même en tant qu’enfant d’immigrés et à votre enfance dans une communauté multiculturelle. Comment avez-vous trouvé votre chemin vers cette histoire ?

C’est une excellente question parce que je suis vraiment heureux de dire : « Eh bien, n’est-ce pas agréable de ne pas faire ce que les gens attendent de vous ? » Cela m’apporte également beaucoup de joie. Et une chose que je dirai à propos des sujets dont vous parlez, dans mon recueil d’essais, ce n’est qu’une petite partie. J’écris beaucoup sur le cinéma et j’écris beaucoup sur les réalisateurs qui ont influencé [me]pas seulement en tant que spectatrice et maintenant réalisatrice, mais aussi en tant qu’écrivaine, en tant que femme et en tant que fille. Je suis donc ravie de cette surprise. J’espère que les gens sont toujours surpris par l’art qu’ils rencontrent et qu’ils n’y vont pas en pensant savoir à quoi s’attendre.

Et d’une certaine manière, je pense que les thèmes qui m’ont toujours intéressé en tant que lecteur, écrivain et cinéphile, j’ai essayé de les intégrer dans ce film, que ce soit l’intériorité des femmes, l’influence des femmes les unes sur les autres, une femme seule dans une pièce et à quoi cela ressemble et ce que cela fait ressentir, les pères et les filles. Je pense donc que oui, les gens seront surpris, mais je pense en fait que les lecteurs attentifs pourraient avoir l’impression que cela fait partie du langage que j’ai toujours utilisé pour écrire, et maintenant j’ai l’incroyable privilège de le faire dans un film.

Je voudrais simplement vous poser une question sur la décision de rendre le film contemporain. Il y a quelque chose de très intemporel dans ce film : ils se déroulent dans une campagne reculée. Mais ils ont des téléphones portables. Qu’est-ce qui, selon vous, était contemporain dans cette histoire et qui pourrait parler aujourd’hui ?

Je suis contente que tu aies utilisé le mot intemporel, car j’ai toujours voulu créer un monde dans lequel on pourrait se sentir à la fois familier et désorientant. Et je pense que c’est ce que signifie pour moi l’intemporalité. Je voulais aussi faire très attention à ce que ce ne soit pas seulement « Bonjour Tristesse » avec les téléphones portables. Il s’agissait donc de trouver cet équilibre.

J’ai trouvé que le livre était très moderne pour de multiples raisons. Et j’utilise le mot moderne pour désigner les urgences de ces personnages, leurs intériorités, leurs conflits, la manière dont ils se contredisent. Tout cela restera toujours moderne pour moi. Et je pense que la façon dont je voulais pousser cela plus loin était [to] Je me suis concentrée sur la vie de ces femmes, car je revenais sans cesse à elles. J’ai donc toujours eu le sentiment que ce livre était contemporain, car ces femmes me parlaient, et lorsque je lisais ce livre, j’avais l’impression qu’il s’agissait d’une continuation de tant de thèmes auxquels je pense toujours.

Et puis je suppose que j’ai toujours aimé les films père-fille. Donc celui-ci faisait aussi partie de ce canon. Et c’est toujours une belle histoire pour moi. Et je veux dire comme tous les autres : j’adore « Paper Moon », mais je [also] J’adore « Contact ». Les films père-fille ont toujours été pour moi [about] une relation qui ressemble aux deux dernières personnes sur Terre.

Je suis désolé de devoir aborder ce sujet, mais vous avez parlé de la mort de votre père quelques jours avant le début du tournage. Est-ce que cela a changé votre rapport au sujet ? Est-ce que vous avez réagi plus fortement à l’élément père-fille dans l’histoire en raison de ce que vous avez vécu personnellement ? Comment pensez-vous que cela a eu un impact sur le film ?

Je ne sais pas encore. Il ne fait aucun doute que cela a eu un impact sur le film et sur tout le monde sur le plateau. J’ai vraiment l’impression que c’était, et je n’utilise pas ce mot à la légère, quelque chose d’extraordinaire qui s’est produit. Et cela m’a apporté beaucoup de tristesse et de chagrin, mais aussi beaucoup de conseils. Et cela m’a rendu encore plus reconnaissant pour tout ce que j’avais et ce que je pouvais faire. Et cela m’a fait prendre à cœur chaque instant où nous étions tous là à faire un film ensemble. C’était comme si la pire chose qui m’était arrivée dans le cadre le plus extraordinaire. Et cette alchimie et cette explosion d’émotions se trouvent probablement quelque part dans le film. Mais j’ai aussi résisté à faire de tout le film une histoire personnelle.

J’étais toujours là pour diriger, écouter et apprendre. La réalisation du film est aussi importante pour moi que le film lui-même. Et cela est en grande partie lié au décès de mon père, car j’ai pleuré avec mon équipe et c’étaient les gens que je voyais tous les jours. Je ne suis pas rentré chez moi. Donc, mon premier film reflète encore plus ce moment dans le temps qui est extrêmement vivant et qui m’a vraiment obligé à être vraiment présent. Tout le monde me dit toujours : « Essaie de tout saisir. » Mais quelque chose d’absolument horrible m’est arrivé et cela m’a obligé à vivre chaque seconde avec moi-même autant que possible. Il voulait que je fasse ce film. Donc j’allais faire ce film.