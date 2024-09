TIFF 2024 : 5 ​​films incontournables pour les amateurs de design

Ces films capturent la beauté des environnements bâtis, la conception de la production et l’art de créer l’espace

Amateurs de cinéma et de design, réjouissez-vous ! Le Festival international du film de Toronto (TIFF) n’est pas seulement une célébration de l’excellence cinématographique, mais aussi un trésor pour ceux qui ont un œil aiguisé sur l’architecture et le design. Des chefs-d’œuvre modernistes épurés aux monuments historiques, ces films capturent la beauté des environnements bâtis, la conception de la production et l’art de créer l’espace. Pour célébrer l’ouverture du festival, nous avons sélectionné cinq films incontournables projetés au TIFF 2024 qui offrent un régal pour les yeux, mettant en lumière des structures inspirantes et des récits de design innovants. Ne manquez pas ces joyaux sur grand écran !

Le brutaliste

Le titre dit tout. Cette épopée américaine met en scène Adrien Brody dans le rôle d’un architecte juif qui fuit l’Europe à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour reconstruire sa vie dans un pays inconnu. S’installant à Philadelphie, il rencontre Harrison Lee Van Buren (Guy Pearce), un riche homme d’affaires, après être devenu le client involontaire d’un projet de rénovation de maison. Marquant sa première nord-américaine au TIFF 2024, Le brutaliste promet une exploration convaincante de l’architecture brutaliste, en utilisant l’esthétique et la philosophie de ce mouvement comme dispositif narratif central.

Obtenez des billets.

Pedro Paramo

Pedro Paramoréalisé par le célèbre cinéaste Rodrigo Prieto, donne vie au légendaire roman mexicain de Juan Rulfo grâce à une narration visuelle saisissante. Le film suit le voyage d’un jeune homme à la recherche de son père, dans le paysage hanté et onirique du Mexique rural. Pour les amateurs d’architecture et de design, l’utilisation magistrale de la lumière, de l’ombre et de l’espace cinématographique par Prieto crée une représentation profondément atmosphérique de la ville de Comala, où les frontières entre les vivants et les morts s’estompent.

Obtenez des billets.

Bonjour Tristesse

Avec pour toile de fond des villas baignées de soleil et un glamour côtier chic, ce film du TIFF 2024 suit l’été d’amour, de jalousie et de chagrin d’amour d’une jeune femme. Des intérieurs élégants du milieu du siècle à la garde-robe à la mode sans effort de ses personnages, chaque image respire la sophistication. Pour les amateurs de design, Bonjour Tristesse est un festin visuel, capturant l’essence de l’élégance française d’après-guerre avec des palettes de couleurs vibrantes, des motifs audacieux et un style intemporel.

Obtenez des billets.

Mégalopole

Francis Ford Coppola Mégalopole est une grande exploration de l’architecture utopique et du design urbain à une échelle épique. Situé dans une version futuriste de New York, le film se plonge dans la quête ambitieuse de reconstruire la métropole en une ville visionnaire du futur. Pour les passionnés d’architecture, Mégalopole propose une plongée profonde dans l’intersection du design, de la politique et de l’ambition humaine, avec ses structures imposantes et son urbanisme innovant servant de personnage central. Les effets visuels époustouflants et les concepts architecturaux du film repoussent les limites de l’imagination, ce qui en fait un incontournable pour les passionnés de l’avenir des villes.

Obtenez des billets.

Bizarre

Situé dans la ville de Mexico dans les années 1950, Bizarre Le film utilise avec brio les paysages urbains et ruraux pour raconter une histoire de désir et de déplacement. L’œil méticuleux du réalisateur Luca Guadagnino pour le design met en valeur les riches textures de l’architecture mexicaine, des intérieurs intimes et ombragés aux vastes places baignées de soleil. Sélectionné par l’industrie pour le TIFF 2024, le film utilise le paysage comme un dispositif narratif, capturant l’essence du design mexicain, où l’histoire, la culture et l’émotion se reflètent dans chaque image, ce qui en fait un festin visuel pour les amateurs de design.

Obtenir un billetp.