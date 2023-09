TIFF 2023 : Nicholas Cage dit qu’être un mème Internet l’a aidé à jouer le rôle de « Dream Scenario »

TORONTO — Nicolas Cage affirme que sa propre expérience en tant que sujet de mèmes Internet l’a aidé à se préparer pour son dernier rôle.

Cage joue dans « Dream Scenario » dans le rôle d’un professeur et père de famille banal qui devient célèbre lorsqu’il commence à apparaître dans les rêves des gens.

L’acteur oscarisé, dont les performances exagérées et les expressions faciales écarquillées ont été superposées sur d’innombrables images en ligne, a déclaré dans une interview sur le tapis rouge du Festival du film Internet de Toronto qu’il s’agissait d’un « type de rôle complètement différent ». » pour lui.

Son personnage n’est « pas une personne très bruyante » et veut juste qu’on le laisse seul pour écrire des livres de sciences du comportement. Mais l’acteur a déclaré qu’il exploitait sa propre relation avec la mème-ification et Internet alors que les choses commençaient à changer dans le scénario du professeur « bêta ».

« Dream Scenario » est présenté comme une satire sociale et met également en vedette Michael Cera et Lily Bird.

Réalisé par le réalisateur norvégien Kristoffer Borgli, le film tourné à Toronto a été présenté en première samedi au TIFF et est également projeté dimanche.

Cage a qualifié le film de « chef-d’œuvre » et a loué la vision de Borgli.

« Je ne dis pas que je ne suis pas intelligent, mais c’est intéressant de rencontrer quelqu’un qui a la moitié de votre âge et deux fois plus intelligent que vous », a déclaré Cage à propos de sa collaboration avec Borgli. «Je viens de dire: ‘regarde, c’est ton bébé, c’est ta vision.’ Je suis la voiture télécommandée _ voici une télécommande. Vous appuyez sur les boutons et je vais là où vous me le dites.

Borgli a déclaré que l’acteur de « Face/Off » et « Leaving Las Vegas » avait une « portée incroyable » qui a contribué à donner vie à l’histoire absurde.

« Le film parle d’un père de banlieue ordinaire qui est en quelque sorte un mâle bêta ennuyeux, mais il prend vie d’une manière folle pendant le film, donc c’était vraiment utile d’avoir la portée de Nic pour donner vraiment vie à ce personnage », a déclaré Borgli. qui a également exploré les pièges de la renommée virale dans « Sick of Myself » de l’année dernière.

« La principale source d’inspiration est simplement notre culture actuelle et la façon dont les gens peuvent devenir incroyablement célèbres pour les choses les plus stupides et les plus étranges sans même essayer. Je pensais à devenir célèbre par accident et cela semblait être une version cinématographique et mystique de cela.

— Avec des fichiers de Kiernan Green à Toronto