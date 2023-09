TIFF 2023 : Jessica Yu sur la réalisation de la performance loufoque de Sandra Oh dans « Quiz Lady »

TORONTO — On a beaucoup parlé des co-vedettes de « Quiz Lady », Sandra Oh et Awkwafina, jouant à contre-courant dans la comédie entre frères et sœurs, mais la réalisatrice Jessica Yu dit qu’elle ne l’a pas vu de cette façon.

Le film suit Anne (Awkwafina), réservée et socialement anxieuse, alors que son ex-sœur rebelle Jenny (Oh) concocte un plan pour rembourser les dettes de jeu de leur mère absente via un quiz télévisé.

Le film, qui met également en vedette Will Ferrell dans le rôle d’Alex Trebekian, l’animateur de l’émission, a été présenté en première avec beaucoup de rire au Festival international du film de Toronto samedi soir et projeté à nouveau mercredi et dimanche avant de sortir sur Disney+ le 3 novembre.

Yu dit que même si Awkwafina s’est fait un nom en jouant des personnages exagérés et qu’Oh est mieux connue pour incarner des personnages surperformants, elle ne pensait pas que l’une ou l’autre des actrices sortait trop de sa zone de confort.

Awkwafina, souligne-t-elle, a livré des performances retentissantes dans « The Farewell » et « Swan Song », et même dans les comédies, on lui demande souvent de gérer un « pivot émotionnel ».

Et Yu dit que d’après son travail précédent avec Oh, originaire d’Ottawa, qu’elle a dirigé dans plusieurs épisodes de « Grey’s Anatomy », elle pouvait dire que l’actrice accepterait le rôle, pour lequel elle porte des extensions de cheveux violets et une approximation de la rue. style.

« J’ai toujours senti l’énergie qu’elle a en dessous – une grande partie est une énergie très physique. Et elle peut être incroyablement drôle », a déclaré Yu dans une interview après la première.

« Le fait que les gens les voient comme jouant contre leur type était simplement une grande opportunité de montrer à quel point ils pouvaient brillamment le faire. »

Oh a exploité cet humour physique tout au long du film, a déclaré Yu, mais surtout dans une scène dans laquelle elle chute après avoir grimpé sur le bar d’un pub.

Le caractère canadien d’Oh était également pleinement visible le jour où cette scène a été tournée, a déclaré Yu : on venait d’annoncer qu’elle serait intronisée officier de l’Ordre du Canada.

« Nous n’avons pas bien compris ce qui lui a été décerné, mais c’était amusant d’en faire toute une histoire », a déclaré Yu. «Nous l’appelions ‘Dame Sandra.’

Elle a déclaré que l’équipe était devenue très proche pendant le projet, notant qu’elle avait rencontré Oh, Awkwafina et la scénariste Jen D’Angelo à Londres pour travailler sur le scénario avant de commencer le tournage.

« Il y avait quelque chose de vraiment précieux et de vraiment amusant à propos de cette période », se souvient-elle. «C’est parfois devenu profondément personnel. Nous avons pu intégrer de nombreuses histoires personnelles dans la réflexion sur ces personnages. Et même si tout cela n’est pas à l’écran, c’est ce qui a renforcé ces performances. »