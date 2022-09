Tierra Caliente Restaurant and Bar, un restaurant de style mexicain qui emprunte à la fois son nom et sa cuisine à une région du Mexique, a récemment ouvert ses portes à Woodstock.

Une petite opération, le restaurant du 14801 Washington St. est confortable avec un bar complet et un niveau d’hospitalité qui rivalise avec ses portions généreuses.

J’ai fait un voyage là-bas pour le déjeuner la semaine dernière. La nourriture était bonne, le service était excellent et les portions m’ont non seulement permis de passer mon déjeuner, mais m’ont également donné plus qu’assez pour le dîner.

J’ai commencé mon repas avec une portion de frites et de salsa, ainsi que du guacamole (6,50 $). La salsa avait une saveur attrayante et n’était pas très chaude. Le guacamole était un apéritif en soi, me donnant plus qu’assez pour grignoter pendant que j’attendais mon entrée.

Comme beaucoup de mes autres aliments, j’ai fini par emporter la plupart du guacamole chez moi.

Les frites et la salsa ont une grande saveur et sont plus que suffisantes en attendant les entrées. Le restaurant note qu’il sert des tortillas faites maison. (Dîner Mystère)

Le service était cohérent, le serveur me surveillant tout au long.

Après mes apéritifs, j’ai reçu mon déjeuner en 10 minutes environ, et c’était beaucoup plus lourd que ce à quoi je m’attendais. J’ai commandé un mar y tierra (21 $), qui était un steak de jupe avec une portion de grosses crevettes.

Le repas était accompagné de haricots et de riz et d’une petite salade. J’ai fait mon chemin à travers le steak et les crevettes, mais je n’ai pas pu finir mes côtés en une seule séance.

Mon deuxième plat était une mini portion de tacos au poulet (6,95 $), que j’ai commandée avec des tortillas à la farine. J’ai dû les emmener car je n’avais pas de place pour eux.

Le retard à les manger n’a pas fait beaucoup de mal, et les tacos ont fait un excellent dîner plus tard dans la nuit. C’était un taco doux qui comprenait du poulet râpé, de l’oignon et de la coriandre, avec un citron vert pour couronner le tout. La salsa rouge et verte allait aussi bien avec les tacos.

Semblables au steak et aux crevettes, les tacos étaient accompagnés de riz accompagné de haricots saupoudrés de fromage.

Le mar y tierra, un plat de terre et de mer composé de crevettes et de steak de jupe avec accompagnements, constitue un excellent repas à lui seul ou transformé en tacos avec les tortillas qui l’accompagnent. (Dîner Mystère)

En août, lorsque le restaurant a ouvert ses portes, les propriétaires ont promis que le lieu aurait une “atmosphère animée”.

Alors que j’ai pu y aller un peu avant le rush du midi, le restaurant dégageait une impression de bonne humeur, avec un cadre lumineux et des décorations censées vous donner l’impression d’avoir fait un voyage dans le sud du Mexique.

Tierra Caliente sert une variété d’aliments, y compris le petit-déjeuner, des fruits de mer, des tacos, des tostadas, des fajitas, des enchiladas, des tortas, des hamburgers et des burritos. Alors que mon déjeuner était l’une des choses les plus chères du menu, bon nombre de leurs plats sont peu coûteux et offrent une bonne quantité de nourriture, comme les tacos au poulet.

Si vous voulez une expérience culinaire authentique de style mexicain, avec un excellent service et un cadre agréable, vous ne pouvez pas vous tromper avec Tierra Caliente.

Les tacos au poulet sont un choix de valeur, offrant un repas généreux et savoureux. (Dîner Mystère)

• The Mystery Diner est un employé de la salle de rédaction du Northwest Herald. L’identité du convive n’est pas révélée au personnel du restaurant avant ou pendant le repas. Si le Mystery Diner ne peut pas recommander l’établissement, nous ne publierons pas d’avis.

SI VOUS ALLEZ

QUEL: Restaurant et bar Tierra Caliente

OÙ: 14801, rue Washington, Woodstock

TÉLÉPHONER: 815-527-7472

INFORMATIONS: www.tierracalientewoodstock.com