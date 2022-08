Tierra Caliente ouvrira ses portes à Woodstock le 15 août – Shaw Local

Un nouveau restaurant de style mexicain ouvre ses portes ce week-end à Woodstock, dans l’espoir d’organiser des événements et des repas en plein air, ont déclaré des responsables.

Nommé d’après une région du Mexique, le restaurant et bar Tierra Caliente servira une variété d’aliments mexicains de base, y compris des tortillas faites à la main et des spécialités de son homonyme, selon un communiqué de presse du 4 août du restaurant.

Tierra Caliente, situé au 14801 Washington Street, ouvrira ses portes le 15 août 2022. Le restaurant organisera des jeudis karaoké, des événements en plein air avec de la musique en direct et un filet de volley-ball ouvert. (Photo gracieuseté de Yuridia Pineda) (Photo gracieuseté de Yuridia Pineda)

Le restaurant, situé au 14801 Washington Street, accueillera des jeudis karaoké et des événements en plein air avec de la musique live, a déclaré Yuridia Pineda, avec le restaurant, dans le communiqué. En plus des repas en plein air, il y aura également un bar extérieur et un filet de volley ouvert.

Le dîner et les plats à emporter seront disponibles à l’ouverture du restaurant le 15 août, indique le communiqué. La commande en ligne arrivera bientôt également.

Dans le passé, la famille de Pineda a fait des petits-déjeuners et espère que ce nouveau restaurant et bar créera une “atmosphère animée”, indique le communiqué.

“Ma famille travaille dans l’industrie de la restauration depuis deux décennies maintenant et nous attendons avec impatience cette nouvelle opportunité”, a déclaré Pineda dans le communiqué.