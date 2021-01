Arsenal a remporté trois victoires consécutives en Premier League au cours de la période des fêtes avec une confortable victoire 4-0 contre West Bromwich Albion aux Hawthorns.

Rapport: Arsenal frappe désespérément West Brom

Les Gunners ont dominé le match et valaient bien leur victoire confortable. Ils ont pris une avance de deux buts: d’abord, Kieran Tierney a battu Darnell Furlong à deux reprises avant de couper par la gauche et de déchaîner un tir imparable du pied droit devant Sam Johnstone, avant que Bukayo Saka ne double l’avantage d’Arsenal quand il a terminé un mouvement d’équipe passionnant de près. intervalle.

West Brom s’est rallié en seconde période et a commencé fort, mais le huitième but de la saison d’Alexandre Lacazette – le troisième d’Arsenal dans la nuit – a terminé le match comme un match. Le Français était au bon endroit pour bondir lorsque l’effort de volée de Smith Rowe a été bloqué. Quelques instants plus tard, Lacazette a ajouté un quatrième quand il a volé le centre bien placé de Tierney avec son genou.

Arsenal est maintenant fermement au milieu de la table grâce à sa récolte de neuf points en une semaine, loin des trois derniers qu’ils occupaient lorsque le patron des Baggies, Sam Allardyce, les a décrits comme des «rivaux de relégation».



Positifs

Arsenal a fait une émeute sur les deux ailes. Tierney était une menace constante à gauche, tandis que la supercherie et la capacité de franchissement de Saka causaient des ravages à droite. West Brom ne pouvait tout simplement pas faire face à l’un ou l’autre des joueurs.

Négatifs

Ce fut une nuit qui aura plu à Mikel Arteta. Une feuille blanche, quatre buts dont deux évoquaient des souvenirs d’Arsenal vintage grâce à leur jeu soigné. Bonne année, en effet.

Note du manager sur 10

8 – Arteta est tombé sur une formule gagnante et au cœur de celle-ci se trouvent les jeunes d’Arsenal. Smith Rowe, Saka et Tierney étaient les joueurs les plus remarquables, mais en particulier, la décision d’Arteta de diviser l’axe Tierney-Saka sur la gauche, avec Saka se déplaçant vers la droite, semble doubler la menace des Gunners.

Tierney, au centre, était imparable sur le flanc gauche et a joué un rôle clé dans la destruction de l’arrière-garde de West Brom. RUI VIEIRA / POOL / AFP via Getty Images

Notes des joueurs (1 à 10; 10 = meilleur. Les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Bernd Leno, 6 ans – L’Allemand était un spectateur pendant une grande partie du match, mais il était attentif à l’effort acéré de Matt Phillips en première mi-temps, qui lui a été frappé directement.

DF Hector Bellerin, 7 ans – Bellerin a bien lié avec Saka sur la droite. Comme Saka, il aimait couper à l’intérieur là où ses courtes passes étaient efficaces. Il est venu près d’ouvrir le score avec la première chance du match, une volée basse sauvée par Johnstone.

DF Rob Holding, 7 ans – Holding a récolté sa deuxième passe en deux matchs, cette fois en passant à Tierney, qui a ensuite saisi le premier but. Il a bien lu le jeu et avait l’air à l’aise sur le ballon tout au long du match.

DF Pablo Mari, 8 ans – Ce n’est pas un hasard si Arsenal a semblé plus à l’aise en défense depuis que l’Espagnol a cimenté sa place dans le camp. Il avait l’air calme indépendamment de ce qui se passait autour de lui.

DF Kieran Tierney, 9 ans – L’Ecossais avait l’air totalement chez lui dans la neige et était une menace constante sur la gauche. Il a ouvert le score avec un premier but sensationnel quand, après avoir battu Furlong à deux reprises, il a coupé à l’intérieur et a frappé un tir imparable devant Johnstone avec son pied droit. Il a ensuite livré une ravissante croix à Lacazette pour saisir son deuxième de la soirée.

MF Dani Ceballos, 7 ans – C’était le meilleur match de Ceballos depuis un certain temps. Il avait l’air vif dès le début et même s’il était parfois coupable de ralentir les transitions d’Arsenal, il était solide sur le plan défensif.

MF Granit Xhaka, 7 – Xhaka était solide au centre pour Arsenal, affichant une bonne gamme de passes. Il semble certainement mieux performer avec des joueurs plus jeunes et plus mobiles autour de lui.

MF Emile Smith Rowe, 8 ans – Le milieu de terrain central était une joie à regarder avec le ballon à ses pieds. Son jeu de passes et de liaison a causé des problèmes à West Brom dans le dernier tiers. Il a joué un rôle clé dans le deuxième but, affrontant Saka pour doubler l’avance.

FW Bukayo Saka, 9 – Saka était une menace absolue. Il a joué son rôle dans un fantastique mouvement d’équipe qu’il a ensuite terminé pour doubler le score lorsque Smith Rowe lui a remis le ballon au carré. Il avait également d’autres chances de marquer, tandis que son croisement de la droite créait de nouvelles opportunités pour Arsenal.

FW Alexandre Lacazette, 8 ans – Le Français a travaillé sans relâche et son jeu de liaison était impressionnant. Il a été récompensé pour ses efforts lorsqu’il s’est retrouvé au bon endroit au bon moment pour assurer le troisième d’Arsenal, lorsqu’il a percuté le rebond lorsque la volée de Smith Rowe a été déviée de la ligne de but. Il a volé à la maison un quatrième peu de temps après.

FW Pierre-Emerick Aubameyang, 7 ans – Aubameyang a été impliqué tout au long, mais n’a toujours pas l’air de son meilleur. Il a failli marquer deux fois mais n’a pas réussi à obtenir des centres parfaits de deux pouces de Saka.

Substituts

DF Ainsley Maitland-Niles, 7 (pour Bellerin, 54 « ) – Maitland-Niles et ses longs caleçons controversés se sont parfaitement positionnés à l’arrière droit. Il était ferme dans le tacle et confortable en possession.

FW Willian, 6 ans (pour Saka, 61 « ) – Il a créé une chance quelques instants après son arrivée, mais sur la preuve de cette performance d’équipe, il peut avoir du pain sur la planche pour revenir dans le onze de départ.

MF Joe Willock, N / R (à la place de Smith Rowe, 77 « ) – Sans doute le moins efficace des jeunes d’Arsenal, bien que les Gunners aient cessé de fumer au moment où il est entré. Il était tout simplement coupable de tenir le ballon trop longtemps parfois.