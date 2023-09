Tierna Davidson, Casey Krueger et d’autres reviennent à l’USWNT après avoir été exclus de la liste de la Coupe du monde

La dernière liste du camp d’entraînement de l’équipe nationale féminine des États-Unis a marqué le retour de Tierna Davidson, Casey Krueger, Ashley Hatch et Sam Coffey après avoir été exclus de l’équipe de la Coupe du monde 2023. L’entraîneur par intérim Twila Kilgore a annoncé la composition de 27 joueurs avant les matchs amicaux de ce mois-ci contre l’Afrique du Sud. Voici ce que vous devez savoir :

Ce sera le premier camp pour Kilgore après la démission de Vlatko Andonovski.

La milieu de terrain Kristie Mewis et l’attaquante Sophia Smith étaient les seules membres de l’effectif de la Coupe du monde à ne pas être convoquées pour les matchs contre l’Afrique du Sud alors qu’elles se remettent de blessures.

Cette liste comprenait deux joueurs non plafonnés, Jaedyn Shaw et Mia Fishel, récemment transférés des Tigres à Chelsea.

L’USWNT jouera deux fois contre l’Afrique du Sud : le 21 septembre au TQL Stadium de Cincinnati et le 24 septembre au Soldier Field de Chicago.

Liste complète de l’USWNT contre l’Afrique du Sud

Gardiens de but (3) : Aubrey Kingsbury (Washington Spirit), Casey Murphy (North Carolina Courage), Alyssa Naeher (Chicago Red Stars)

Défenseurs (9) : Alana Cook (OL Reign), Tierna Davidson (Chicago Red Stars), Crystal Dunn (Portland Thorns FC), Emily Fox (North Carolina Courage), Naomi Girma (San Diego Wave FC), Sofia Huerta (OL Reign), Casey Krueger ( Red Stars de Chicago), Kelley O’Hara (NJ/NY Gotham FC), Emily Sonnett (OL Reign)

Milieu de terrain (7) : Sam Coffey (Portland Thorns FC), Savannah DeMelo (Racing Louisville FC), Julie Ertz (Sans attache), Lindsey Horan (Olympique Lyon, FRA), Rose Lavelle (OL Reign), Ashley Sanchez (Washington Spirit), Andi Sullivan (Washington Spirit )

Attaquants (8) : Mia Fishel (Chelsea FC, ENG), Ashley Hatch (Washington Spirit), Alex Morgan (San Diego Wave FC), Megan Rapinoe (OL Reign), Trinity Rodman (Washington Spirit), Jaedyn Shaw (San Diego Wave FC), Alyssa Thompson (Angel City FC), Lynn Williams (NJ/NY Gotham FC)

L’AthlétismeL’analyse instantanée de :

Y a-t-il des surprises dans le roster ?

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une liste totale de « vague du futur », Fishel est un joueur qui a eu du mal à se faire remarquer sous Andonovski. Fishel a également emprunté une voie légèrement non conventionnelle, refusant de jouer dans la NWSL après que l’Orlando Pride l’ait repêchée en 2022, exerçant son métier au club de Liga MX des Tigres pendant environ un an et demi, puis tirant parti d’un déménagement à Chelsea, tout en précisant que ses ambitions visent l’équipe nationale américaine.

Kilgore pourrait se sentir plus libre de commencer à peaufiner le pool de joueurs avant les quatre prochaines années, maintenant que la Coupe du monde est passée, un sentiment qui pourrait également englober Shaw, qui, à 18 ans, est plus que prêt pour les heures de grande écoute à San Diego. Vague. -Yang

Que signifie cette liste pour les Jeux olympiques ?

Même si ces deux matchs amicaux se concentreront bien sûr sur les adieux à Ertz et Rapinoe, il existe également de bons indicateurs indiquant que Kilgore a commencé le processus d’évaluation de ses options, ou du moins de laisser plus de données en place pour elle. successeur éventuel.

Les retours de Davidson, Krueger, Coffey et Hatch, et même l’apparition continue de DeMelo, suggèrent que nous pourrions voir une liste olympique assez différente de celle de la Coupe du monde alors que l’équipe nationale féminine tente de véritablement s’éloigner de la dernière génération de piliers. -Yang

(Photo : Ashley Feder/Getty Images)