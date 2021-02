Ils doivent ensuite se rendre au « SwapSpot » le plus proche, qui est affiché dans l’application Tier, retirer la batterie en appuyant sur un bouton, aller dans le magasin et l’échanger contre une batterie complètement chargée.

«Les magasins dans lesquels nous échangeons les batteries obtiennent des revenus (supplémentaires) importants d’environ 20 000 euros (24 200 dollars) par an car chaque fois que quelqu’un échange une batterie dans le magasin, il achète quelque chose», a déclaré Leuschner. Tier a déclaré que le chiffre était basé sur la dépense moyenne des échangeurs de batterie dans les magasins et les entreprises locales sur une période d’un mois lors d’un essai à Tampere, en Finlande, l’été dernier.

Fondé en 2018 en tant que concurrent européen de Bird and Lime aux États-Unis, Tier a déployé des véhicules électriques dans 85 villes de neuf pays.

Il vise à faire passer sa flotte de scooters électriques et de cyclomoteurs de 60000 à plus de 100000 d’ici la fin de 2021, et la société prévoit de lancer un nouveau véhicule non divulgué vers le troisième trimestre de cette année.