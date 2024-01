Tideline, le nouveau label Fox, se lance avec le film « Ponyboi » de Dylan O’Brien – Crumpe

Danse du Soleil

EXCLUSIF: Fox Entertainment et sa division studio interne MarVista Entertainment lancent Tideline Entertainment, un label de production qui se concentrera sur la création de contenu percutant et significatif avec des perspectives uniques de conteurs, voix et créateurs différenciés du monde entier.

Sous la direction d’Hannah Pillemer, vice-présidente exécutive et responsable de la création et de la production de MarVista, les projets Tideline s’étendront des films et films indépendants aux séries limitées, en passant par le contenu conçu pour la plateforme et d’autres formats multi-genres basés sur ce qui soutient le mieux chaque vision créative.

Le premier projet sous Tideline est celui réalisé par Esteban Arango Poneyboi, qui est vendu par Mark Ankner en partenariat avec 30Kft de Sundance ; la photo sera présentée samedi dans la section US Dramatic Competition du festival. Le film, écrit par River Gallo et mettant en vedette Loup adolescentDylan O’Brien de , suit une jeune travailleuse du sexe intersexuée obligée de faire face à son passé tout en fuyant la foule après qu’un trafic de drogue ait tourné court.

« La ligne de marée est la marque laissée par la marée lorsqu’elle atteint son point culminant. Nous envisageons que la bannière Tideline soit synonyme de narration de genre la plus percutante et que les créateurs puissent être eux-mêmes authentiques lorsqu’ils partagent leurs histoires avec le monde », a déclaré Pillemer. « Dans le cadre de cette vision, Tideline soutient déjà des projets passionnants et importants, à commencer par le formidable film d’Esteban Arango Poneyboi.»

“J’ai toujours pensé que nous devions continuer à construire et à évoluer en tant que studio et conteurs, et maintenant, alors que nous célébrons le 20e anniversaire de MarVista et notre deuxième année au sein de la famille Fox Entertainment, notre histoire de croissance se poursuit”, a déclaré Fernando Szew. , PDG de MarVista Entertainment et Fox Entertainment Global. “Aujourd’hui, nous sommes fiers d’établir Tideline comme notre nouvelle unité de production interne, ce qui nous permet d’élargir considérablement les histoires que nous apporterons au monde.”

En plus de Poneyboiles premiers titres à porter le label Tideline incluent la comédie de 2023 Réalisatrice pour la première foisqui a fait ses débuts au Tribeca Film Festival et a été réalisé, écrit et met en vedette Chelsea Peretti (Brooklyn Nine-Nine, nouvelle fille) dans ses débuts en tant que réalisatrice et produit par Paper Kite Productions d’Amy Poehler. Réalisatrice pour la première fois a été acquis par Roku Originals de Tribeca. Au programme figurent également trois films à venir réalisés par des réalisatrices pour la première fois : un thriller satirique Incliné par Amy Wang (À partir de zéro, Crazy Rich Asians 2), la comédie d’action Le BM de la réalisatrice Rachel Goldberg (Resident Evil, dieux américains), et l’histoire du passage à l’âge adulte Ouragan été réalisé par Lacey Duke (Reine du sucre).

Réalisatrice pour la première fois parle d’une femme qui doit prendre la place de son prédécesseur problématique pour éviter de mettre sa pièce en péril, alors qu’elle est à venir. Incliné Il s’agit d’une lycéenne américaine d’origine asiatique si désespérée d’être reine du bal qu’elle subit un traitement radical pour changer son identité raciale. Le BM suit une jeune femme dont la recherche désespérée de toilettes la fait prendre par inadvertance dans un braquage bizarre à travers Los Angeles. Ouragan étéadapté du livre à succès, raconte l’histoire de Tilla, une Jamaïcaine-Canadienne qui connaît la croissance et la dévastation l’été où elle fête ses 18 ans.