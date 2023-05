TicWatch Pro 5 de Mobvoi est lancé avec les marchandises et coûte 349,99 $

Cette nouvelle a peut-être été gâchée il y a quelques semaines, grâce à une annonce précoce, mais c’est maintenant officiel – la Mobvoi TicWatch Pro 5 est une vraie montre et disponible maintenant. Il s’agit d’une version remarquable car c’est la première avec la nouvelle puce portable de Qualcomm, la première de Mobvoi avec Wear OS 3, et le premier défi sérieux pour les smartwatches de Samsung et de Google depuis un certain temps.

Pour ceux qui ont raté la fuite précédente, voici les nouveautés du TicWatch Pro 5.

Mobvoi est le premier à utiliser la puce Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 introduite il y a près d’un an. Nous ne savons pas pourquoi personne n’a récupéré cette puce 4 nm de nouvelle génération de Qualcomm qui montre des signes d’amélioration sérieuse (sur papier), mais nous y sommes. Cela devrait nous en dire beaucoup sur les prochaines années des montres Wear OS d’autres acteurs de l’espace, en supposant qu’ils aussi prévoient de lancer des montres W5+. Cette nouvelle puce devrait améliorer considérablement l’efficacité énergétique, la connectivité et les performances.

En dehors de la puce, Mobvoi ramène son écran double couche avec un écran externe basse consommation de 1,43″ qui affiche les mesures vitales et l’heure, tandis qu’un OLED sous-jacent fait ressortir les couleurs et l’expérience Wear OS traditionnelle. Vous obtiendrez également une énorme batterie de 628 mAh avec une charge rapide, 2 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage, Bluetooth 5.2, WiFi, NFC, GPS, haut-parleur et microphone, boussole, capteurs de fréquence cardiaque et SpO2, capteur de température cutanée et résistance à l’eau 5 ATM, le tout enveloppé dans un boîtier en aluminium de 50 mm de la série 7000 qui accepte des bandes de 24 mm.

Pour la première fois, Mobvoi inclut une couronne rotative dotée d’un retour haptique qui vous permet de naviguer dans les applications, de régler le volume, d’effectuer un zoom avant et arrière sur Maps, etc.

Puisqu’il s’agit d’une montre Mobvoi « Pro », il y a un thème de suivi et d’exploration de la santé autour d’elle. Le TicWatch Pro 5 peut suivre plus de 100 types d’entraînement, vous donner un score VO2 Max, vous parler du temps de récupération et vous donner une mesure en un clic de plusieurs mesures de santé. Il fournira un suivi avancé du sommeil (éveil, REM, phases de sommeil léger et profond, température de la peau, SpO2, etc.), une surveillance de la fréquence cardiaque 24 heures sur 24 et vous aidera à explorer les grands espaces avec son baromètre, son altimètre, sa boussole et son GPS .

Bien sûr, il s’agit d’une montre Wear OS à gros cul avec un accent sur la forme physique dans laquelle nous sommes ravis de plonger. Nous verrons à quel point Wear OS 3 est bon sur le TicWatch Pro5, testerons tous les éléments de fitness et vous ferons savoir si une montre de 50 mm peut même tenir confortablement sur nos poignets.

Bien sûr, puisqu’il s’agit d’une montre Mobvoi, nous devons offrir notre avertissement typique sur les futures mises à jour logicielles. Bien que cela se lance avec la nouveauté de Wear OS, sachez que Mobvoi a une histoire assez moche en ce qui concerne la mise à jour de ses montres. Le temps nous le dira avec celui-ci.

Vous pouvez acheter le TicWatch Pro 5 dès maintenant si tout cela sonne bien. Il coûte 349 $ et est disponible dans un coloris noir de jais « Obsidian ».

Acheter TicWatch Pro 5: Amazone | Mobvoi