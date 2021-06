TicWatch Pro 3 tombe au prix le plus bas jamais enregistré

Cela ne fait que quelques semaines que je vous ai dit de ne pas acheter de montre Wear OS pour le moment car l’avenir des montres actuelles est en suspens. Avec une grande refonte de l’usure venant de Google (et Samsung), nous n’avons reçu aucune garantie que les montres déjà sur le marché verront une mise à jour importante des nouveautés ou continueront de recevoir beaucoup de soutien. Mais il y a une petite exception – le TicWatch Pro 3, qui se trouve être à son prix le plus bas à ce jour aujourd’hui.

Dans une offre du jour sur Amazon, vous pouvez acheter un Mobvoi TicWatch Pro 3 pour 209,99 $, une baisse de prix de 90 $ par rapport à son prix de vente au détail. Nous avons vu un certain nombre de remises sur cette montre qui la font généralement chuter à 255 $ grâce à une vente éclair (il y en avait déjà une plus tôt cette semaine), mais c’est la plus importante à ce jour.

À 209 $, vous obtenez la meilleure montre Wear OS actuellement disponible avec un chipset Snapdragon Wear 4100 qui pourrait continuer à être utilisé dans le futur de Wear OS. C’est une puce moderne qui fait une grande différence dans les performances et la durée de vie de la batterie. Lorsque le nouveau Wear est là, il serait étrange de le voir disparaître ou de ne pas voir un certain niveau de soutien.

Ainsi, bien que nous n’ayons reçu aucune garantie que Wear OS et le 4100 seront amis pour toujours, je serais surpris qu’ils ne le soient pas. 209 $, les gars !