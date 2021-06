TicWatch Pro 3 obtient le meilleur prix de tous les temps pour Prime Day

Mobvoi est l’un des rares horlogers Wear OS à continuer de publier de nouvelles montres, même si Google et Qualcomm ne parviennent pas à s’entendre sur l’éligibilité ou non à une mise à jour de la nouvelle plate-forme Wear. Jusqu’à ce que nous sachions avec certitude, il sera difficile de vous recommander pleinement d’envisager de nouveaux achats de montres, mais s’il y avait une montre avec laquelle vous devriez être en sécurité, le TicWatch Pro 3 est là pour ça.

Aujourd’hui, pour Amazon Prime Day, Mobvoi a réduit le TicWatch Pro 3 à 197,99 $. C’est 102 $ de réduction sur la meilleure montre Wear OS actuellement disponible et son meilleur prix à ce jour.

Avec le TicWatch Pro 3 (notre test), vous obtenez un grand écran AMOLED de 1,4″, 1 Go de RAM, 8 Go de stockage, un GPS, le Snapdragon 4100 de Qualcomm, NFC et une énorme batterie qui durera bien plus d’une journée, voire deux. C’est une excellente montre et nous espérons que Qualcomm, Google et Mobvoi pourront trouver un moyen de la mettre à jour.