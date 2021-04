La Mobvoi TicWatch Pro 3 est peut-être la meilleure montre Wear OS de la planète, principalement parce que c’est la seule montre exécutant le Snapdragon Wear 4100, mais cela n’excuse pas la société d’être plus lente que nous le souhaiterions pour fournir des mises à jour. La grande mise à jour Wear OS H-MR2 dont Google nous a parlé pour la première fois en août de l’année dernière, la mise à jour qui est censée apporter un véritable support à cette puce 4100, n’est toujours pas sur le Pro 3. Cela ne semble pas génial, non?

Mobvoi dit qu’il est en test depuis des mois après nous avoir dit pour la première fois en octobre qu’il arriverait «très bientôt». Nous sommes maintenant fin avril et il semble que nous ayons enfin la mise à jour.

Un utilisateur à reddit a partagé ce qui est apparemment un message de groupe Facebook de Mobvoi qui détaille la mise à jour et son déploiement. Le premier groupe d’utilisateurs devrait avoir commencé à recevoir la mise à jour hier avec un déploiement atteignant 100% d’ici le 24 avril.

Dans la mise à jour (PMRB.210407.001), les nouvelles fonctionnalités incluent une option pour désactiver la pression longue sur le bouton d’alimentation pour activer Google Assistant (lol), une nouvelle disposition de la luminosité de l’écran, une nouvelle vignette météo et un nouveau mode cinéma. Il existe également des améliorations pour le volume multimédia et le volume de la sonnerie, le tri du lanceur d’applications, la fluidité de l’interface utilisateur et les performances du Snapdragon Wear 4100 (!).

Pour vérifier cette mise à jour importante, accédez aux paramètres de votre montre, puis à Système> À propos> Mises à jour du système.