TicWatch E3 est la deuxième montre connectée avec un Snapdragon Wear 4100

La société d’intelligence artificielle Mobvoi a présenté le dernier membre de sa gamme de montres intelligentes la plus modeste, la TicWatch E3.

Comme ses prédécesseurs, l’E3 est une montre connectée à face circulaire exécutant le système d’exploitation Wear de Google et visant à servir de mise à jour opportune sur la même recette bien équilibrée pour laquelle la ligne est connue, à un prix compétitif.

Ce qui distingue l’E3 des anciennes entrées de la série E – et de la majorité du reste de la foule des montres intelligentes – est son adoption du dernier et du meilleur chipset de Qualcomm, le Snapdragon Wear 4100.

Bien que le 4100 ait été annoncé il y a environ un an, les fabricants de montres intelligentes ont été inexplicablement réticents à adopter ce silicium sur mesure sur leurs montres technologiques ultérieures.

Mobvoi a été une sorte de renégat à cet égard, cependant, en étant l’un des premiers fabricants à intégrer un chipset Wear 4100 dans l’une de ses montres intelligentes, avec le lancement du TicWatch Pro 3 en septembre 2020 – trois mois après le SoC. Libération.

Le TicWatch E3 complète son noyau capable avec une multitude de capteurs, y compris des fonctionnalités clés absentes du TicWatch E2 de 2019, comme NFC (pour les paiements sans contact via Google Pay).

Parmi les autres points forts du logiciel et du matériel, citons la surveillance constante de la fréquence cardiaque, du sommeil, du stress et de la saturation en oxygène dans le sang, ainsi qu’une résistance à la poussière et à l’eau certifiée IP68, un GPS, un microphone et un haut-parleur intégrés et des sangles en silicone interchangeables (disponibles en noir, jaune fluo et bleu cendré).

L’application de fitness intégrée TicMotion de Mobvoi a également introduit des séances d’entraînement HIIT de 30 minutes, pour étendre les offres de santé existantes disponibles en parallèle avec les fonctionnalités de fitness natives de Wear OS, tandis que TicCare permettra aux utilisateurs de partager des statistiques de fitness ; afin que la famille et les amis puissent garder un œil sur le bien-être de chacun ou se défier vers des objectifs spécifiques.

Le TicWatch E3 a été mis en vente le 16 juin, en vente sur le site Web de Mobvoi et Amazone, pour 179,99 £/199,99 €/199,99 $ US.