TicWatch E3 annoncé avec Wear 4100 SoC et un prix raisonnable

Le Mobvoi TicWatch 3 Pro a été annoncé en décembre de l’année dernière avec une multitude de fonctionnalités intéressantes, mais il est également assez volumineux et un peu cher. Maintenant, la société dévoile le TicWatch E3 alimenté par Wear OS – une version atténuée du 3 Pro pour répondre à ces deux problèmes.

L’E3 ignore la fonctionnalité de double affichage, adopte un écran plus compact de 1,3″ et dispose d’une cellule plus petite de 380 mAh. En conséquence, l’E3 devrait se sentir beaucoup plus facile au poignet. Cependant, le puissant SoC Qualcomm Wear 4100 associé à 1 Go de La RAM et 8 Go de stockage interne restent à bord.

Les capteurs de saturation en oxygène du sang, VO2Max, accéléromètre, gyroscope, GPS et NFC sont également toujours à bord. Haut-parleur et microphone sont également disponibles.

Il est disponible en trois couleurs de rayures différentes – noir, jaune et bleu. Le châssis est en plastique, ce qui a permis de réduire le poids à seulement 32 g. L’E3 commence 100 $ de moins que son frère plus costaud – 199 $ – et il est déjà disponible à la commande.

La source