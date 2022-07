TicWatch de Mobvoi avec la puce W5+ de Qualcomm semble mince ?

Après une brève mention du prochain TicWatch de Mobvoi qui sera le premier à exécuter le nouveau Snapdragon W5+ de Qualcomm, l’horloger en a maintenant dévoilé une première image teaser. Alerte spoiler : Cela ressemble à une TicWatch.

L’image ci-dessus montre une vue sombre et minimale de la TicWatch qui doit encore être nommée, sans le bracelet, l’affichage ou la liste des spécifications. Cela suggère que ce sera «l’arrivée de l’Epic Front Runner». Subtile.

Dans un communiqué de presse qui parle principalement de l’histoire de Mobvoi travaillant avec Qualcomm, ils ont décrit le nouveau TicWatch comme suit :

La TicWatch de nouvelle génération comprendra la dernière version, la plate-forme Snapdragon W5+, offrant une autonomie de batterie améliorée sur une seule charge, ce qui en fera la smartwatch la plus puissante de la série à ce jour. De plus, le puissant processeur d’applications et le coprocesseur ultrabasse consommation de la plate-forme Snapdragon W5+ permettront à Mobvoi de fournir une smartwatch avec des performances et une connectivité ultra-rapides.