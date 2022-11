Ticketmaster présente ses excuses à Taylor Swift et à ses fans

Ticketmaster a présenté ses excuses à Taylor Swift et à ses fans tard vendredi soir après une débâcle de billetterie cette semaine qui a rendu difficile pour les consommateurs d’acheter des billets pour la nouvelle tournée de la pop star.

“Nous voulons nous excuser auprès de Taylor et de tous ses fans, en particulier ceux qui ont eu une expérience terrible en essayant d’acheter des billets”, a déclaré le site de billetterie dans le billet de blog.

La société a ajouté qu’elle s’efforçait de rendre l’achat de billets “aussi simple que possible”, mais que “ce n’était pas le cas pour de nombreuses personnes essayant d’acheter des billets” pour la tournée de Swift, qui débutera en mars et touchera 52 stades à travers le États-Unis sur cinq mois.

La société a déclaré qu’elle s’efforçait de “renforcer notre technologie pour le nouveau bar qui a été établi à la demande” pour sa tournée. “Une fois que nous aurons traversé cela, s’il y a des prochaines étapes, les mises à jour seront partagées en conséquence”, écrit-il.

Le mea culpa survient après que Swift ait parlé plus tôt vendredi de la façon dont la situation était “atroce” pour elle à regarder alors qu’elle se déroulait dans le chaos.

“Je ne vais donner d’excuses à personne parce que nous leur avons demandé, à plusieurs reprises, s’ils pouvaient gérer ce genre de demande et on nous a assuré qu’ils le pouvaient”, a écrit le chanteur dans un post Instagram vendredi après-midi. “C’est vraiment incroyable que 2,4 millions de personnes aient obtenu des billets, mais cela me fait vraiment chier que beaucoup d’entre eux aient l’impression d’avoir subi plusieurs attaques d’ours pour les obtenir.”

Swift a ajouté qu’elle essaierait de “comprendre comment cette situation peut être améliorée à l’avenir”.

Les ventes de la nouvelle tournée Eras du chanteur ont commencé mardi, mais une demande écrasante a grondé le site de billetterie, exaspérant d’innombrables fans qui ne pouvaient pas acheter de billets. Les clients se sont plaints sur les réseaux sociaux du non-chargement de Ticketmaster, affirmant que la plateforme ne leur permettait pas d’accéder aux billets, même s’ils disposaient d’un code de prévente pour les fans vérifiés.

Jeudi, Ticketmaster a annoncé que la vente au grand public, qui devait commencer vendredi, avait été annulée en raison de “demandes extraordinairement élevées sur les systèmes de billetterie et d’un stock de billets restant insuffisant pour répondre à cette demande”.

“À ceux qui n’ont pas eu de billets, tout ce que je peux dire, c’est que j’espère nous offrir plus d’occasions de nous réunir et de chanter ces chansons”, a déclaré Swift.