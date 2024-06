Ticketmaster et Live Nation sont un monopole », déclare le chef d’AEG

Live Nation est un monopole qui sera probablement démantelé à la suite du procès antitrust intenté par le ministère de la Justice la semaine dernière, a déclaré Jay Marciano, PDG d’AEG Presents, dans une note interne obtenue par Variété. AEG Presents est la deuxième plus grande société de divertissement en direct au monde et le principal concurrent de Live Nation.

« AEG soutient depuis longtemps que Ticketmaster détient un monopole sur le marché américain de la billetterie et utilise ce pouvoir monopolistique pour subventionner les activités de contenu de Live Nation, empêchant ainsi d’autres entreprises de rivaliser dans ces domaines et laissant les consommateurs en subir les conséquences », a écrit Marciano dans la note, qui a été distribué au personnel tôt vendredi matin et apparaît dans son intégralité ci-dessous. « Comme vous le savez, la pierre angulaire du monopole de Live Nation réside dans les contrats de billetterie exclusifs de Ticketmaster avec la grande majorité des grandes salles de concert aux États-Unis. Ces accords bloquent la concurrence et l’innovation et entraînent des frais de billetterie plus élevés, privant les artistes de la possibilité de choisir qui billettera leurs spectacles et combien leurs fans devraient payer.

Le procès tant attendu est finalement arrivé jeudi dernier, le ministère de la Justice des États-Unis poursuivant Live Nation et Ticketmaster pour violations de la loi antitrust de Sherman, une décision qui pourrait changer la forme de l’entreprise multimilliardaire qu’est la plus grande organisation de divertissement en direct au monde. . Live Nation détient entièrement Ticketmaster, le plus grand vendeur de billets en Amérique du Nord.

La plainte affirme que la société détient un monopole sur la billetterie via Ticketmaster et qu’elle utilise illégalement le pouvoir de monopole pour dominer le secteur de la billetterie et étouffer la concurrence. Cependant, il convient de noter que d’autres sociétés de billetterie, y compris AXS, propriété d’AEG, ont également des contrats exclusifs avec des sites, mais pas à l’échelle de Ticketmaster.

« Il est temps de rompre », a déclaré le procureur général Merrick B. Garland lors d’une conférence de presse.

Le mémo de Marciano apparaît dans son intégralité ci-dessous ; En réponse, Dan Wall de Live Nation a déclaré dans un communiqué : « C’est pourquoi les lois antitrust protègent la concurrence, et non les concurrents qui tentent d’utiliser les tribunaux pour faire avancer leurs propres intérêts. AEG soutient cette affaire – et a même supplié le DOJ de la déposer – parce qu’elle ne veut pas payer aux artistes les tarifs du marché ni convaincre les salles d’adopter exclusivement son système de billetterie de second ordre. Ses plaintes concernant les frais de service sont hypocrites dans la mesure où il pourrait réduire les frais de service AXS aujourd’hui s’il s’en souciait vraiment. Des arguments égoïstes comme ceux-ci sont courants dans les affaires antitrust, mais ils sont à juste titre ignorés.

Il ne fait aucun doute que vous suivez tous de près la couverture médiatique en cours à la suite du procès du ministère de la Justice contre Live Nation et Ticketmaster. Comme je l’ai mentionné dans ma note de la semaine dernière, nous avons passé les derniers jours à examiner attentivement le dossier du DOJ, ainsi que la réponse ultérieure de Live Nation à la plainte.

AEG soutient depuis longtemps que Ticketmaster détient un monopole sur le marché américain de la billetterie et utilise ce pouvoir monopolistique pour subventionner les activités de contenu de Live Nation, empêchant ainsi d’autres entreprises de rivaliser dans ces domaines et laissant les consommateurs en subir les conséquences. Ce procès n’est pas simplement une action en justice du DOJ pour briser un monopole ; l’enjeu est tout l’écosystème de notre industrie, qui a longtemps souffert d’un modèle de billetterie gravement défaillant. Comme vous le savez, la pierre angulaire du monopole de Live Nation réside dans les contrats de billetterie exclusifs de Ticketmaster avec la grande majorité des grandes salles de concert aux États-Unis. Ces accords bloquent la concurrence et l’innovation et entraînent des frais de billetterie plus élevés, privant les artistes de la possibilité de choisir qui billettera leurs spectacles et combien leurs fans devraient payer.

À la suite du dépôt du dossier auprès du DOJ, Live Nation a publié plusieurs commentaires publics au service de sa stratégie actuelle visant à maintenir sa domination – blâmant injustement les autres pour les problèmes qu’ils ont créés dans l’industrie, faisant des déclarations fausses et trompeuses et rejetant l’importance de l’affaire. Les artistes, les salles de spectacle et les courtiers ne sont pas responsables du modèle commercial brisé du divertissement en direct dans ce pays – cette responsabilité incombe à Live Nation. Malgré ses affirmations sur ses marges bénéficiaires ou sa part de marché, il s’agit d’un monopole et il utilise son pouvoir monopolistique pour imposer sa volonté sur le secteur du divertissement en direct. Live Nation peut prétendre que ses marges de promotion sont faibles, mais c’est uniquement parce qu’il déploie les bénéfices excessifs de son monopole de billetterie pour dépenser plus que ce que le marché des concerts peut soutenir de manière rentable. Live Nation le fait dans le but d’éliminer les concurrents du secteur et, à son tour, d’utiliser son contrôle continu sur le contenu pour conserver la mainmise sur la billetterie grâce à des exclusivités de lieux.

Le cas du DOJ est sérieux et reflète le sentiment largement répandu parmi 30 procureurs généraux de tout le pays, de nombreux médias, des commentateurs de l’industrie, des groupes de consommateurs et des experts antitrust selon lesquels la conduite de Live Nation viole la loi et nuit à la concurrence et aux consommateurs. Même si cela peut prendre un certain temps, nous sommes convaincus que le procès du DOJ aboutira et apportera finalement des changements radicaux entraînant une concurrence accrue et davantage d’innovation et de choix qui profiteront aux fans, aux artistes et à l’ensemble de notre industrie. Le procès du DOJ signifie que les artistes auront le choix des billets pour leurs concerts, que les frais de billetterie payés par les consommateurs seront inférieurs et qu’en fin de compte, les artistes et les fans auront accès à ce que nous voulons tous : des expériences de divertissement en direct plus nombreuses et de meilleure qualité à un prix raisonnable. que les fans peuvent se permettre. Nous espérons que chacun d’entre vous nous aidera à jeter dès maintenant les bases de l’avenir de l’industrie.

Ne nous laissons pas distraire par la tournure de Live Nation. Au lieu de cela, restons concentrés sur la poursuite de notre exécution au plus haut niveau et sur la préparation de l’état futur de l’industrie : un monde avec plus de concurrence, plus d’innovation, de choix pour les artistes et les consommateurs, des frais de billetterie plus bas et plus de musique.

– Geai