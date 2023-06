Ticketmaster et Live Nation proposent des prix tout compris alors que Biden réprime les frais indésirables – National

Live Nation et Ticketmaster offriront bientôt aux consommateurs des prix tout compris sur leurs plates-formes de billets populaires, a annoncé la Maison Blanche alors qu’elle convoque une réunion jeudi pour souligner les efforts de répression des soi-disant frais indésirables.

Le président Joe Biden, président, organise une réunion à la Maison Blanche d’entreprises privées – dont Ticketmaster, SeatGeek et Airbnb – qui se sont engagées à divulguer pleinement les frais aux consommateurs dès le départ. Cela fait partie de l’effort plus large de Biden pour réprimer les frais indésirables imposés par les compagnies de billets, les banques, les compagnies aériennes et d’autres industries.

Live Nation s’engagera à déployer une tarification forfaitaire initiale en septembre indiquant un seul prix total pour plus de 30 millions de fans qui assistent à des spectacles dans plus de 200 salles et festivals appartenant à Live Nation à travers le pays, a déclaré la Maison Blanche.

Ticketmaster ajoutera également une fonctionnalité pour donner aux consommateurs la possibilité de recevoir des prix initiaux tout compris pour tous les autres billets vendus sur la plate-forme, a déclaré la Maison Blanche.

Live Nation et Ticketmaster ont fusionné en 2010 après qu’un règlement négocié par le ministère de la Justice qui, selon les responsables, encouragerait la concurrence et ferait baisser les prix des billets. Les critiques, y compris les législateurs, ont déclaré que cela n’avait pas été le résultat.

SeatGeek, une plateforme de billetterie qui dessert à la fois le marché primaire et le marché secondaire, déploiera des fonctionnalités de produit au cours de l’été pour permettre à ses millions de clients de faire plus facilement leurs achats sur la base d’un prix tout compris, a déclaré la Maison Blanche. .

Biden a appelé le Congrès à adopter une législation qui impose une tarification forfaitaire initiale pour tous les vendeurs de billets, interdit les «frais de villégiature» surprises, élimine les frais de résiliation anticipée facturés par les entreprises de câble, Internet et de téléphonie mobile, et interdit les frais de siège familial sur les compagnies aériennes .

«Le président Biden s’est efforcé de réduire les coûts pour les familles qui travaillent dur en réduisant l’inflation, en plafonnant les prix de l’insuline pour les personnes âgées et en éliminant les frais indésirables cachés. De plus en plus d’entreprises répondent à l’appel du président afin que les Américains sachent ce qu’ils paient à l’avance et puissent ainsi économiser de l’argent », a déclaré le directeur économique national Lael Brainard.

(Reportage par Jarrett Renshaw; Montage par Mary Milliken et Stephen Coates)