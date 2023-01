Ticketmaster dit que la cyberattaque et les bots sont à blâmer pour la débâcle de Taylor Swift – National

Ticketmaster a déclaré avoir tiré une “leçon précieuse” du fiasco de la vente de concerts de Taylor Swift l’année dernière, même si cela ne suffira peut-être pas à convaincre les politiciens américains, affirmant que la société a trop de contrôle sur le marché des événements en direct.

Mardi, un haut dirigeant de la société mère de Ticketmaster, Live Nation Entertainment, s’est présenté au Sénat américain pour affirmer qu’il ne détenait pas le monopole de la vente de billets. La société a également nié avoir enfreint les lois antitrust.

Dans un témoignage écrit soumis avant le procès de mardi, Live Nation a affirmé que la vente Taylor Swift de Ticketmaster était ciblée par des robots logiciels qui obtenaient illégalement des billets et snobaient des fans enthousiastes. Ces bots ont alors pu retourner et revendre des billets achetés en gros à des prix astronomiques.

L’histoire continue sous la publicité

En novembre 2022, une prévente chaotique pour la tournée du stade Eras 2023 de Swift a laissé des milliers de fans sans admission. Bien que Ticketmaster ait exigé que les fans s’inscrivent à la prévente pour tenter d’empêcher les cyberattaques, les fans ont connu des plantages du site et des files d’attente en ligne de plusieurs heures.

La société a affirmé que plus de 3,5 millions de personnes se sont inscrites à la prévente. Dans un communiqué, Ticketmaster a écrit qu’il avait vendu plus de deux millions de billets et répondu à 3,5 milliards de demandes système, soit quatre fois son pic précédent.

En conséquence, Ticketmaster a dû annuler la vente générale de billets prévue en raison d’un manque d’inventaire restant.

Après la vente bâclée, Swift a déclaré qu’il était “atroce pour moi de simplement regarder des erreurs se produire sans recours”.

“Nous nous excusons auprès des fans, nous nous excusons auprès de Mme Swift, nous devons faire mieux et nous ferons mieux”, a déclaré mardi le président et directeur financier de Live Nation, Joe Berchtold, lors de l’audience.

L’histoire continue sous la publicité

“Avec le recul, il y a plusieurs choses que nous aurions pu faire mieux, notamment en échelonnant les ventes sur une plus longue période et en faisant un meilleur travail en définissant les attentes des fans pour l’obtention de billets.”

Ticketmaster a fusionné avec Live Nation en 2010, ce qui aurait permis de contrôler plus de 70 % du marché principal de la billetterie et des lieux d’événements en direct.

Berchtold a demandé aux législateurs de se concentrer sur la création d’une législation concernant le scalping de billets et d’autres pratiques frauduleuses, comme les listes de tiers pour les billets qui n’ont pas encore été mis en vente.

Live Nation a déclaré en novembre que la raison pour laquelle il détient un rôle dominant sur le marché est “le grand écart qui existe entre la qualité du système Ticketmaster et le meilleur système de billetterie principal suivant”.

L’histoire continue sous la publicité

Jack Groetzinger, co-fondateur de la plateforme de vente de billets SeatGeek, a déclaré lors de l’audience du Sénat mardi que les méthodes de vente de billets existantes sont “désuètes et mûres pour l’innovation”.

“Tant que Live Nation restera à la fois le promoteur de concerts dominant et la billetterie des principales salles aux États-Unis, l’industrie continuera à manquer de concurrence et de lutte”, a-t-il déclaré aux législateurs.

— Avec des fichiers de Reuters