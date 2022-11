Ticketmaster annule la vente publique de la tournée de Taylor Swift après que la demande ait battu des records et son site Web

Ticketmaster a annulé la vente publique de billets de vendredi pour la prochaine tournée de Taylor Swift, quelques jours seulement après que des millions de fans de la pop-star ont envahi le site de vente de billets à la recherche de sièges en prévente, provoquant des pannes périodiques et de longs temps d’attente.

Plus tôt jeudi, Ticketmaster a tenté de décomposer ce qui a causé les perturbations chaotiques lorsque les billets en prévente pour la tournée The Eras de Swift sont devenus disponibles mardi, battant des records – et des parties du site lui-même.

“En raison de demandes extraordinairement élevées sur les systèmes de billetterie et de l’inventaire de billets restant insuffisant pour répondre à cette demande, la mise en vente publique de demain pour Taylor Swift | The Eras Tour a été annulée”, a tweeté le site de vente de billets.

Il s’agit du dernier chapitre du drame sur les pratiques de vente et de tarification de Ticketmaster qui ont provoqué la colère des fans de musique et des critiques agacés – dont un sénateur américain – qui citent des prix élevés, des inquiétudes quant à la puissance de la plate-forme et le manque de concurrence dans la billetterie. industrie.

“Les Eras en vente ont clairement montré une chose : Taylor Swift est une force imparable et continue d’établir des records”, a écrit Ticketmaster dans un explicatif publié sur son site Web, notant que de nombreux fans n’ont pas pu obtenir de billets.

REGARDER | Les fans réagissent à la vente ratée de Taylor Swift par Ticketmaster : Fans de Taylor Swift à Ticketmaster: Maintenant, nous avons du mauvais sang Certains fans de Taylor Swift expriment leur indignation envers Ticketmaster après une sortie chaotique de billets pour la prochaine tournée Eras, entachée de longues attentes, d’un approvisionnement limité et de difficultés techniques.

Le plus grand enregistrement de “fans vérifiés” jamais enregistré

Lors de la prévente, la plate-forme a demandé aux fans de se préinscrire à son système de fans vérifiés, qui, selon elle, est conçu pour aider à gérer les émissions à forte demande, éliminer les robots et limiter la surpopulation pour réduire les temps d’attente.

Selon le site, plus de 3,5 millions de fans se sont préinscrits au programme, devenant ainsi le plus grand enregistrement que la plateforme ait jamais vu.

Ticketmaster indique que deux millions de fans vérifiés ont été mis sur une liste d’attente et que 1,5 million ont eu la possibilité d’entrer dans la file d’attente lorsque la vente a commencé.

Mais la société a déclaré qu’un “nombre impressionnant d’attaques de bots” et que les fans sans code d’invitation Verified Fan ont provoqué un “trafic sans précédent” et ont vu des fans attendre dans des files d’attente en ligne jusqu’à huit heures.

Ticketmaster indique que plus de deux millions de billets ont été vendus aux fans le 15 novembre, le plus grand nombre de billets jamais vendus pour un artiste en une seule journée.

Les fans en colère contre les problèmes de prévente et la “tarification dynamique”

Ce n’est pas la première fois que Ticketmaster met en colère Swifties. En 2018, le prix des billets pour ses spectacles atteignait 1 500 $ US, et de nombreux fans se sont plaints de ne même pas avoir été autorisés à participer au programme qui leur aurait permis d’acheter des billets en prévente à prix plus modeste.

Les fans de Swift ne sont pas les seuls à être contrariés par la société de billetterie.

En juillet, les personnes essayant d’acheter des billets pour voir Bruce Springsteen ont attendu des heures dans les files d’attente en ligne et ont déclaré qu’elles étaient préoccupées par le système de tarification dynamique de Ticketmaster, qui modifie le prix des billets en fonction de la demande.

Tous les billets à valeur faciale les plus modestes ayant disparu depuis longtemps, le coût des billets pour voir The Boss a grimpé jusqu’à 5 000 $ US.

Cet été, le festival OVO de Drake à l’amphithéâtre Molson de Toronto s’est vendu presque instantanément. Peu de temps après, les places sur la pelouse, la plus éloignée de la scène Budweiser de la salle extérieure, étaient cotées à 900 $.

REGARDER | Les fans de Springsteen indignés par le coût de voir The Boss : Les fans de Springsteen expriment leur indignation face à la “tarification dynamique” de Ticketmaster Les fans de Bruce Springsteen ont été choqués de voir le prix des billets atteindre 5 500 $ US pour sa prochaine tournée. Au cœur de la controverse se trouve la politique de “tarification dynamique” de Ticketmaster, qui fait automatiquement grimper le prix de certains billets lorsque la demande est élevée.

Le sénateur américain s’exprime

Parmi les fans qui ont dénoncé les défauts de la plate-forme, il y avait la sénatrice démocrate américaine Amy Klobuchar, qui a écrit une lettre à Live Nation Entertainment Inc, exprimant “sérieusement préoccupée par l’état de la concurrence dans l’industrie de la billetterie et son impact néfaste sur les consommateurs”.

“Le pouvoir de Ticketmaster sur le marché principal des billets l’isole des pressions concurrentielles qui poussent généralement les entreprises à innover et à améliorer leurs services”, a déclaré Klobuchar, président d’un sous-comité sénatorial sur les questions antitrust.

“Cela peut entraîner les types de pannes de service dramatiques que nous avons vues cette semaine, où les consommateurs sont ceux qui en paient le prix.”

Dans sa lettre, Klobuchar a demandé au directeur général de Live Nation, Michael Rapino, de répondre à quelques questions, notamment combien la société avait dépensé pour mettre à niveau la technologie afin de gérer les augmentations de la demande et quel pourcentage de billets de tournée de haut niveau étaient réservés aux préventes.

Ticketmaster n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur la lettre de Klobuchar.

Live Nation et Ticketmaster ont fusionné en 2010 dans le cadre d’un accord approuvé par le ministère américain de la Justice. Le gouvernement peut contester une fusion réalisée, mais le fait rarement. Dans sa lettre, Klobuchar a déclaré qu’elle était sceptique quant à l’accord à l’époque.

Ticketmaster a également été critiqué par les artistes eux-mêmes.

Au milieu des années 1990, le groupe Pearl Jam a déclaré que la société avait enfreint les lois antitrust, utilisé son monopole pour facturer des frais exorbitants et poussé plus tard les organisateurs d’événements à refuser aux artistes l’accès à d’autres lieux.

Le groupe a décidé de tourner sans utiliser Ticketmaster, mais a trouvé le processus trop lourd et est revenu au service après 14 mois.