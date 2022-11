Ticketmaster annule la vente de billets Taylor Swift après des accrocs

Ticketmaster a reçu 3,5 milliards de demandes système ce jour-là, soit quatre fois son pic précédent. Deux millions de billets ont été vendus rien que mardi.

“Jamais auparavant un fan vérifié en vente n’avait suscité autant d’attention – ou de volume non invité”, a déclaré la société.

La vente publique, prévue pour vendredi, concernait tous les billets restants après les préventes de la tournée plus tôt dans la semaine. Ticketmaster n’a donné aucune indication quant à savoir s’il restait encore du stock de billets à vendre. Un représentant de Swift n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Cette nouvelle n’a fait que frustrer davantage les fans de Mme Swift, connus sous le nom de Swifties, qui s’étaient plaints de difficultés techniques et de temps d’attente de plusieurs heures lors de la prévente de Verified Fan. Ce programme obligeait les fans à se préinscrire auprès de Ticketmaster, en sélectionnant la date et le lieu de leur tournée préférée et en fournissant des informations personnelles, notamment des numéros de téléphone portable.

Swift, l’un des auteurs-compositeurs et hitmakers les plus renommés de sa génération, a également été un gestionnaire méticuleux de sa marque et un distributeur sans précédent à grande échelle. Au cours d’une récente période de productivité, qui a inclus cinq sorties d’albums en un peu plus de deux ans, elle a élargi son opération de marchandise pour inclure tout, des cadres photo et des notes autocollantes aux cassettes et aux disques vinyles dans diverses couleurs en édition limitée.