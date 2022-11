Ticketmaster annule la prochaine vente de billets pour le concert de Taylor Swift

Ticketmaster dit il annule la vente publique prévue vendredi pour la prochaine tournée du stade de Taylor Swift parce qu’il n’a pas assez de billets.

La décision est intervenue deux jours après qu’un événement de prévente a provoqué le crash du site et laissé de nombreux fans sans billets. La société de billetterie a déclaré jeudi dans un communiqué que deux millions de billets pour la tournée The Eras l’année prochaine avaient été vendus lors des préventes mardi, le plus grand nombre de billets jamais vendus sur la plateforme en une seule journée.

Ticketmaster a cité “des demandes extraordinairement élevées sur les systèmes de billetterie et un stock de billets restant insuffisant pour répondre à cette demande” comme raison d’annuler la vente de vendredi.

Des questions demeurent sur la façon dont les billets restants – et combien – seraient vendus. Mais Ticketmaster a déclaré qu’environ 1,5 million de fans qui avaient suivi un processus de vérification précoce – appelé Verified Fan – avaient été invités à acheter des billets et que les 2 millions restants avaient été placés sur une liste d’attente.

Un représentant de la société a déclaré que Ticketmaster n’était pas impliqué dans la revente de billets pour les spectacles de Swift.

Cela a été une année record pour Swift après la sortie de son dernier album “Midnights”, qui a également battu un record du Billboard.

La tournée Eras de 52 dates débutera le 17 mars à Glendale, en Arizona, et se terminera par cinq spectacles à Los Angeles se terminant le 9 août. Des dates internationales seront également annoncées. C’est la première tournée de Swift depuis 2018.

Mais les fans et les familles à travers le pays se sont battus avec de longues files d’attente et des messages d’erreur pour essayer de se précipiter vers le panier de paiement.

Ticketmaster a déclaré que le site était submergé à la fois par de vraies personnes et par des attaques de robots, entraînant un trafic sans précédent sur leur site. Le communiqué indique qu’environ 15% des interactions avec le site ont rencontré des problèmes, y compris des erreurs qui ont fait perdre des billets après avoir attendu dans une file d’attente en ligne.

“Bien qu’il soit impossible pour tout le monde d’obtenir des billets pour ces spectacles, nous savons que nous pouvons faire plus pour améliorer l’expérience et c’est sur quoi nous nous concentrons”, indique le communiqué de la société.

—Kristin M. Hall, Associated Press

ConcertsPop Music