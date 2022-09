Ticket Marketplace Large Ticketmaster choisit Flow Blockchain pour NFT Push

Cette semaine, Ticketmaster Entertainment, Inc. a découvert que la société pouvait offrir aux organisateurs d’événements la possibilité de frapper des billets à jeton non fongible (NFT) via la blockchain Flow. En novembre dernier, Ticketmaster fonctionnait avec une forme polygonale, mais depuis le Super Bowl LVI, le géant de la vente et de la distribution d’étiquettes de prix a commencé à fonctionner avec le Flow géré par natty Labs.

Ticketmaster a frappé plus de cinq millions de NFT en utilisant la technologie de Flow

Le 31 août 2022, un rapport de sportsbusinessjournal.com a précisé que Ticketmaster peut permettre aux organisateurs d’événements d’émettre des NFT à l’aide de la blockchain Flow. Les organisateurs peuvent frapper des NFT avant, pendant ou une fois un événement et qu’ils représenteront des billets ou un enregistrement, un accès VIP et des récompenses supplémentaires. Le rapport note que l’agence de billetterie a déjà frappé cinq millions de NFT via le réseau Flow.

Les clients qui ont émis des NFT comprennent The Black Crowes, le Phoebus Apollo Theatre et Gavin DeGraw. À l’origine, Ticketmaster utilisait la même forme polygonale, mais en février, le plus grand marché d’étiquettes de prix au monde a décidé d’utiliser Flow pour les cinquante-six billets NFT du Super Bowl.

Flow travaille déjà avec la NFL via le partenariat qu’il a trouvé pour les NFT “NFL All Day”. de plus, le flux exploité par natty Labs a également été mis à profit pour créer des NFT «NBA high Shot» et des NFT «UFC Strike». de plus, les participants aux matchs de la NFL recevront des billets NFT émis par Flow pour plus de 100 matchs de la saison 2022.

Flow déclare que “Ticketmaster donne du pouvoir aux organisateurs d’événements”

Les statistiques de tous les temps de l’informaticien NFT cryptoslam.io montrent que la blockchain Flow occupe la quatrième place en termes de ventes NFT parmi 19 blockchains complètement différentes. La blockchain Flow a enregistré 1 098 215 401 $ de ventes NFT incomparables, en phase avec les données de cryptoslam.io. Les statistiques sur 30 jours indiquent que Flow est le cinquième plus grand juste sous X constant qui a connu une augmentation de 417% au cours du mois dernier.

Flow a également confirmé l’accord Ticketmaster mercredi lorsqu’il a tweeté à ce sujet pour mesurer les fans de Nation. “Grande nouvelle pour les fans d’événements en direct”, Flow même. “[Ticketmaster] les organisateurs d’événements proposent actuellement des souvenirs numériques, frappés [on Flow].” l’entreprise a poursuivi:

Activez l’accès aux expériences et aux récompenses. Et ce n’est pas tout – [Ticketmaster] permet aux organisateurs d’événements d’améliorer les expériences en direct pour les fans – Partagez vos expériences en ligne, ne perdez jamais le prix de l’émission que vous avez aimée, de nouvelles façons de récompenser les communautés, [and] expériences VIP fantaisistes.

