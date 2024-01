Tiberi Bar / architectes h3o

© José Hévia

2023



Adrià Orriols, Joan Gener, Miquel Ruiz



© José Hévia

Description textuelle fournie par les architectes. Un coin au cœur de Poble Sec accueille le Tiberi Bar. Avec ses 82 m2, il est situé dans l’un des quartiers les plus authentiques de Barcelone qui attire les jeunes avec son offre multiculturelle diversifiée. L’espace devient « un bar pour se sentir chez soi », comme le décrivent les architectes, tout en reflétant parfaitement l’essence du Tiberi Club : réinventer les rituels liés à la nourriture et encourager les inconnus à se rencontrer.

Dès que l’on franchit l’imposante porte d’entrée, l’élément principal de l’espace est un bar central en marbre vert à la géométrie irrégulière qui favorise les rencontres fortuites entre les convives et articule l’espace environnant. L’espace est diversifié : les visiteurs peuvent se rassembler en groupes autour d’une grande table ou trouver l’intimité autour d’une table douillette parmi les rideaux.

Le duo créatif (h3o Architects + Tiberi Club) mélange avec succès la sobriété domestique du design d’intérieur d’Europe du Nord avec la tradition barcelonaise profondément enracinée, résultant en une palette contrastée : la finition brute de la voûte catalane, les murs en briques apparentes et le velours plissé. rideaux, ainsi que de l’acier inoxydable, du bois et du marbre.

Section

La combinaison d’un éclairage soigneusement conçu, à différentes intensités et hauteurs, ainsi que l’utilisation de velours vert autour des tables, simule le décor de la performance gastronomique du Club. Pour eux, les coïncidences avec des inconnus sont aussi importantes que l’acte de manger, c’est pourquoi à travers les miroirs placés sur la colonne centrale et sur les autres murs du bar, un jeu de scènes changeantes, de textures multipliées et de reflets entre les personnes se crée, préservant l’essence de les rencontres du collectif nomade.

Tiberi Bar célèbre le plaisir, les rencontres et la gastronomie dans un environnement où, grâce à l’architecture, l’ancien et le nouveau, le chaud et le frais se conjuguent, créant une expérience différente et mémorable.