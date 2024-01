Tianzhou-7 atteint Tiangong lors de la première mission de station spatiale chinoise en 2024

HELSINKI — Le vaisseau spatial cargo Tianzhou-7 s’est amarré mercredi à la station spatiale chinoise Tiangong pour réapprovisionner l’avant-poste orbital.

Une fusée Longue Marche 7 a décollé du centre de lancement de satellites de Wenchang, sur l’île de Hainan, à 9 h 27 (14 h 27 UTC) le 17 janvier. Tianzhou-7 s’est séparé du lanceur et est entré sur son orbite prédéterminée 10 minutes plus tard, a indiqué le China Manned Space Engineering. Bureau (CMSEO) annoncé.

Tianzhou-7 s’est amarré à Tiangong un peu plus de trois heures plus tard, à 12h46 (17h46 UTC), selon au CMEO. L’équipage de Shenzhou-17 à bord de la station spatiale entrera plus tard dans le vaisseau spatial cargo Tianzhou 7 et effectuera le transfert de fret et d’autres travaux connexes.

Le lancement était le premier à Tiangong en 2024. La Chine a achevé la station spatiale fin 2022 et a envoyé des équipages réguliers de trois personnes à Tiangong pour des missions d’environ six mois. Chaque mission comprend un transfert au cours duquel six astronautes sont brièvement à bord.

La Chine prévoit de lancer trois autres missions vers Tiangong en 2024. Il s’agira des missions Shenzhou 18 et 19 avec équipage et de la mission Tianzhou-8. Ce dernier volera dans environ huit mois.

Tianzhou-7 transporte 260 marchandises, pour une masse totale d’environ 5,6 tonnes. Sur ce total, environ 2,4 tonnes sont des fournitures pour les astronautes, notamment des fruits et légumes frais et des paquets cadeaux liés à la prochaine Année du Dragon.

60 unités scientifiques comprennent une expérience axée sur les cellules osseuses humaines et une autre portant des archées anaérobies qui examineront la viabilité et la production de méthane des premières formes de vie terrestre dans un environnement cosmique simulé.

CMSEO prévoit d’envoyer un vaisseau spatial Tianzhou à Tiangong une fois tous les huit mois. Cela représente une augmentation par rapport au plan initial d’une fois tous les six mois, grâce à l’amélioration de la capacité du vaisseau spatial Tianzhou.

L’amarrage automatisé n’a pas été aussi rapide que le lancement à l’amarrage de deux heures effectué par Tianzhou-5 en 2022, mais l’amarrage de trois heures de Tianzhou-7 était gourmand en carburant et en technologie.

CMSEO encourage également des alternatives de fret à faible coût pour approvisionner Tiangong. L’agence a lancé un appel à propositions en mai 2023 et a sélectionné quatre propositions en septembre pour passer à une phase d’étude de conception détaillée.

Bien que toutes les propositions d’engins spatiaux cargo sélectionnées proviennent d’entités publiques, il est entendu que les lanceurs commerciaux sont impliqués dans les plans de lancement de ces engins spatiaux, plutôt que de s’appuyer uniquement sur les fusées Longue Marche.

Le lanceur Kinetica-2 développé par CAS Space est compris être le lanceur d’une proposition de l’Académie d’innovation pour les microsatellites (IAMCAS) relevant de l’Académie chinoise des sciences (CAS). CAS Space est une spin-off de CAS.

De plus, la fusée à solide Gravity-1 lancée par Orienspace depuis la mer Jaune la semaine dernière comprenait un vaisseau spatial cargo à faible coût auto-développé, selon à l’entreprise. Il s’agissait en partie d’un simulateur de masse pour vérifier les performances de la fusée.

La Chine vise à exploiter Tiangong pendant au moins une décennie. Un télescope spatial en coorbite avec une ouverture d’environ deux mètres de diamètre devrait être lancé en 2025. « Xuntian » pourra s’amarrer à Tiangong pour la maintenance, les réparations et éventuellement les mises à niveau.

Le pays prévoit également d’agrandir Tiangong avec un module polyvalent. Cela permettra à d’autres modules de taille réelle de s’amarrer à l’avant-poste orbital. La durée de vie pourrait également être prolongée, en le maintenant en orbite longtemps après la désorbitation prévue de la Station spatiale internationale.

