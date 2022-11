Tiantian Kullander retrouvé mort à 30 ans

Tiantian Kullander, pivot de CRYPTO, est décédé subitement à l’âge de 30 ans.

Le fondateur de la société de crypto-monnaie Amber Group est décédé dans son sommeil, a confirmé la société.

Le groupe venait de recevoir une évaluation de 3 milliards de dollars plus tôt cette année – et aurait été en train de lever 100 millions de dollars supplémentaires.

Le père d’un enfant a fondé Amber Group en 2017 et a joué un rôle clé dans le succès fulgurant de l’entreprise.

Il a également siégé au conseil d’administration de Fnatic – l’une des organisations de sports électroniques les plus prospères au monde – et a fondé KeeperDAO.

L’entreprise a déclaré: “Il s’est investi corps et âme dans l’entreprise, à chaque étape de sa croissance.

“Il a donné l’exemple avec son intelligence, sa générosité, son humilité, sa diligence et sa créativité.”

Ils l’ont décrit comme un “mari dévoué, un père aimant et un ami féroce”.

Connue par ses pairs sous le nom de “TT”, la société lui a rendu hommage en tant que “leader d’opinion respecté et pionnier largement reconnu de l’industrie”.

“Sa profondeur de connaissances, sa volonté de collaborer et son désir de toujours aider les autres ont profité à d’innombrables start-ups et particuliers”, ont-ils déclaré.

“Ses idées et sa créativité ont inspiré de nombreux projets, personnes et communautés.

“Nous avons perdu un excellent partenaire et un véritable ami en TT et les mots ne peuvent exprimer notre chagrin pour le moment.

“L’héritage de TT perdurera et nous travaillerons encore plus dur pour faire d’Amber le leader de notre industrie, car c’était l’ambition et le rêve de TT.”

Ils ont ajouté : « TT était un mari dévoué, un père aimant et un ami féroce.

“Son décès est une tragédie et nos pensées et nos prières vont à sa famille.

“Il laisse dans le deuil sa femme et leur fils bien-aimé.”

Cela survient quelques semaines seulement après qu’un autre jeune génie de la cryptographie, Nikolas Mushegian, 29 ans, a été retrouvé mort après que son corps se soit lavé sur une plage portoricaine.

Il a été l’un des premiers développeurs de MakerDAO.

Cela s’est produit quelques heures seulement après avoir tweeté au sujet d’un complot de meurtre présumé visant à lui ôter la vie.