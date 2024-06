Tiana’s Bayou Adventure s’ouvre bientôt à Disney World, sortant tout droit des guerres culturelles

CNN

Un manège basé sur l’histoire de la première princesse noire de Disney ouvrira ses portes au public le 28 juin à Orlando, en Floride, remplaçant l’attraction Splash Mountain, vieille de plusieurs décennies, appréciée par de nombreux fans de Disney mais également largement critiquée.

Le nouveau manège de Walt Disney World, inspiré du film « La Princesse et la Grenouille » et son héroïne Tiana, est actuellement en avant-première pour des groupes comprenant des employés et des détenteurs de laissez-passer annuels et a déjà suscité des réactions mitigées au milieu des guerres culturelles.

La structure du parcours en rondins n’a pas changé, mais le thème a été entièrement refait quatre ans après Disney. annoncé pour la première fois le projet en 2020, au cours de la même saison de manifestations à l’échelle nationale contre la mort de George Floyd.

Le manège original Splash Mountain – qui a ouvert ses portes à Disneyland en 1989, puis à Disney World et Tokyo Disneyland en 1992 – était basé sur les personnages de « Song of the South », un film Disney de 1946 qui a longtemps été critiqué comme raciste pour son caractère stéréotypé. des représentations d’Afro-Américains et une vision romancée du Sud d’avant-guerre.

Transformer Splash Mountain en Tiana’s Bayou Adventure se déroule également à Disneyland à Anaheim, en Californie, avec une date d’ouverture qui n’a pas encore été annoncée. Tokyo Disneyland abrite également un manège Splash Mountain, mais le thème à cet endroit ne change pas.

Disney a empêché la réédition de « Song of the South » et a même empêché le film de sa plateforme de streaming, Disney+.

Victoria Wade, créatrice de contenu pour un parc à thème, a pu essayer Tiana’s Bayou Adventure début juin en tant qu’invitée d’un employé.

Wade, qui est noir, a déclaré à CNN que c’était puissant de pouvoir enfin découvrir une attraction Disney où les personnages lui ressemblent.

« J’ai été immédiatement très émue par la scène finale de la balade en particulier… c’était juste agréable d’être vu », a-t-elle déclaré.

Olga Thompson/Disney Le manège remplace Splash Mountain. Cette attraction était basée sur le film « La Chanson du Sud » de 1946, qui a été critiqué comme étant raciste.

Elle a ajouté qu’elle aurait adoré voir ce genre de représentation lorsqu’elle était enfant. Pour ses petits cousins ​​et les enfants qu’elle garde : « Ils peuvent simplement y aller et se voir sous un jour positif – dans une représentation positive. Alors ça m’a fait chaud au cœur. C’était comme si, finalement, nous avions dû mendier pendant toutes ces années pour que cela se produise. Et c’est finalement arrivé.

Wade a déclaré qu’elle trouvait les scènes colorées et vibrantes, et qu’elle pouvait dire à quel point l’équipe Disney avait étudié la culture de la Louisiane pour créer le nouveau thème.

« Vous pouvez même en voir des morceaux dans la file d’attente », a déclaré Wade, faisant référence à la zone où les coureurs font la queue et voient des lettres fictives écrites pendant la Première Guerre mondiale, lorsque le père de la princesse Tiana, James, servait dans l’armée.

Dans un article de blog, Disney a déclaré que « les photos qui ont servi de référence pour l’histoire élargie de James étaient celles de soldats ayant servi dans le 369e Régiment, l’un des premiers régiments afro-américains à servir dans les forces expéditionnaires américaines pendant la Première Guerre mondiale. Cette unité était réputée pour sa bravoure et de nombreux membres ont reçu la prestigieuse médaille de la Croix de Guerre du gouvernement français pour leur vaillant service au combat.

Cette référence avait une signification particulière pour Charita Carter, responsable du projet Disney, dont le père a servi dans l’US Air Force.

Elle et une équipe du personnel de Disney s’étaient rendus à la Nouvelle-Orléans pour créer un style visuel authentique pour l’attraction. Ils ont rencontré Stella Reese Chase, dont la mère, Leah Chase, était une chef renommée de la Nouvelle-Orléans et une personnalité de la télévision.

Chase a visité Walt Disney Imagineering en avril aux côtés de CNN et d’autres médias pour voir les animatroniques avancées de ce manège, qui n’avaient pas encore fait leurs débuts dans un parc Disney américain.

Alors que Chase regardait la princesse Tiana saluer et parler pour la première fois en 3D, elle a déclaré : « Je suis juste étonnée, vous savez. Que puis-je dire ? Je n’ai jamais rien vu de pareil. C’est vraiment une expérience folle.

Alors que les fans ont convenu que la nouvelle technologie du manège, notamment le mapping vidéo et la fluidité des mouvements des personnages, est de loin supérieure à la version précédente, les critiques se sont concentrées sur le manque d’intrigue.

Disney a déclaré que l’histoire du manège se déroulait chronologiquement après la fin du film et impliquait la princesse Tiana invitant des invités à une grande fête dans le bayou.

Olga Thompson/Disney Le nouveau manège est basé sur « La princesse et la grenouille », mettant en vedette Tiana, la première princesse noire de Disney.

Jack Kendall, animateur du podcast DSNY pour les fans de parcs à thème, a également récemment fait l’expérience du nouveau manège en tant qu’invité d’un employé.

Il a déclaré que pour une attraction basée sur le suspense d’une chute de 50 pieds, « il n’y a aucune sorte d’antagoniste au sein de l’attraction pour avoir ce genre de poussée et d’attraction de cette trépidation qui monte la colline et descend de l’autre côté ». notant que les gens disent « il n’y a pas de véritable histoire ».

Kendall a ajouté : « Pour être honnête, c’est une belle collection de scènes, de scènes de spectacle, très joliment mises en scène, mais il n’y a pas vraiment d’impulsion pour expliquer pourquoi nous entreprenons ce voyage maintenant. »

Mais le vitriol en ligne est parfois allé bien au-delà des mérites de l’aventure.

Plusieurs pétitions sur change.org au fil des ans ont a tenté de « sauver » Splash Mountain.

Une de ces pétitions organisée par Éric Thibeault déclarait : « Il est absurde de se plier à un petit groupe de « haineux de Disney » qui ne veulent pas [sic] comprendre l’histoire et repenser le thème d’une balade aussi nostalgique. Les personnages de Splash Mountain ne généralisent spécifiquement aucune race ou groupe de personnes, ils ne sont rien de plus que des caricatures basées sur l’Amérique du début du siècle.

« Modifier Splash Mountain ne changera pas l’histoire et ne fera qu’encourager les « facilement offensés » à continuer de faire des tentatives désespérées pour trouver une offense dans des attractions supplémentaires. »

Disney a déjà repensé ou modifié d’anciens manèges, attirant la même attention de la part des fans qui ont résisté au changement. Ces dernières années, par exemple, une femme en rouge figurant dans une scène de manège de Pirates des Caraïbes est passée d’une jeune fille « à vendre » à un pirate portant un pistolet.

Kendall a déclaré que l’ouverture du manège repensé est le point culminant des guerres culturelles dans lesquelles la société Disney a été mêlée au cours des dernières années, notamment une bataille avec le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, au sujet d’un projet de loi controversé qui restreint certains enseignements sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre en classe.

Il a dit qu’il pensait que ceux qui étaient contrariés par la perte du thème Splash Mountain avaient déjà décidé qu’ils n’aimeraient pas le nouveau thème.

« Si vous preniez l’attraction de Tiana’s Bayou Adventure, tous les thèmes, toutes les scènes, toute la technologie derrière, et que vous la mettiez dans son propre nouveau bâtiment d’attraction, les gens ne parleraient pas de cette attraction comme ils le font », Kendall dit.

« Ils diraient que c’est fantastique. Une des meilleures choses que Disney a faites… Mais c’est parce que c’est quelque peu injuste par rapport à ce qui existait auparavant. Je pense donc que c’est de là que vient une grande partie de ce discours en ligne.