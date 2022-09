Tiafoe met fin à la séquence de 22 matchs en Chelem de Nadal à l’US Open 4th Rd

NEW YORK (AP) – Frances Tiafoe a mis fin à la séquence de 22 victoires consécutives de Rafael Nadal lors des tournois du Grand Chelem en battant le champion majeur à 22 reprises 6-4, 4-6, 6-4, 6-3 au quatrième tour de l’US Open le Lundi.

Tiafoe est un joueur de 24 ans du Maryland qui est classé 22e à Flushing Meadows et a atteint le deuxième quart de finale majeur de sa carrière.

Il est le plus jeune Américain à aller aussi loin à l’US Open depuis Andy Roddick en 2006, mais ce n’était pas le cas d’une foule unilatérale soutenant l’un des siens. Nadal est à peu près aussi populaire que possible au tennis et a entendu beaucoup de soutien au stade Arthur Ashe alors que le volume augmentait après la fermeture du toit rétractable au quatrième set.

Nadal a remporté l’Open d’Australie en janvier et l’Open de France en juin. Puis il a atteint les demi-finales à Wimbledon en juillet avant de se retirer de ce tournoi en raison d’une déchirure musculaire abdominale ; cela n’entre pas dans les livres comme une défaite, car il s’est retiré avant le match.

Howard Fendrich, Associated Press