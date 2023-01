Tia, partenaire de Cedars-Sinai pour offrir des soins de santé aux femmes à Los Angeles

Société hybride de soins de santé pour femmes Tia a annoncé jeudi un partenariat avec le système de santé de Los Angeles Cedars-Sinai.

La startup de la santé numérique a ouvert sa deuxième clinique de Los Angeles à Santa Monica en collaboration avec le système de santé. Ils prévoient de créer des cliniques supplémentaires à Pasadena, Culver City et Studio City cette année.

Les partenaires partageront le leadership clinique avec les directeurs médicaux et les prestataires de Tia travaillant avec leurs équivalents à Cedars-Sinai. Les protocoles cliniques, la coordination de base entre les soins primaires et spécialisés et la mesure des paramètres de qualité feront également partie du partenariat.

À l’avenir, les entreprises s’intégreront techniquement pour permettre le partage des notes cliniques, des dossiers médicaux ainsi que la coordination des soins et la communication des données.

Tia combine des soins virtuels et en personne pour divers besoins de santé des femmes, fournissant des soins primaires, mentaux et gynécologiques ainsi que de l’acupuncture. La première clinique physique de Tia à Los Angeles a ouvert ses portes en 2021.

“Ensemble, nous élargirons non seulement l’accès à des soins de santé complets pour les femmes sur un marché connaissant d’importantes pénuries de soins primaires et d’OB-GYN, mais nous travaillerons également ensemble pour défragmenter la santé des femmes en intégrant les soins primaires et spécialisés, virtuels et en personne, et Grâce à l’engagement inégalé de Cedars-Sinai envers la qualité clinique, la compassion et l’innovation, je suis convaincue que nous pouvons améliorer les soins de santé pour les femmes et nos communautés », a déclaré Carolyn Witte, cofondatrice et PDG de Tia, dans un communiqué. .

LA GRANDE TENDANCE

Tia a ouvert sa première clinique à New York en 2019 et a depuis étendu sa présence en Californie et en Arizona.

En mai, Tia a ouvert la première des 10 cliniques physiques prévues dans la Bay Area et a annoncé un partenariat avec UCSF Health pour construire un réseau de cliniques intégrées qui permettrait des soins coordonnés entre Tia et les prestataires de services hospitaliers et spécialisés de l’UCSF.

En 2021, Tia a récolté un énorme 100 millions de dollars en financement de série B, portant sa levée totale à 132 millions de dollars. Un an plus tôt, Tia a levé 24,27 millions de dollars lors d’un cycle de financement de série A et a embauché trois nouveaux membres pour son équipe de direction.

L’entreprise a signé un accord avec CommonSpirit Santé de lancer des cliniques hybrides pour la santé des femmes axées sur les soins gynécologiques et primaires. La première clinique a été lancée en 2021 à Phoenix.