Tia Mowry souhaite que sa sœur jumelle Tamera Mowry-Housley vive toujours près d’elle alors qu’elle parle de son divorce avec Cory Hardrict | Tamera Mowry, Tia Mowry | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

Tia Mowry sa sœur jumelle lui manque Tamera Mowry-Housley.

Dans la bande-annonce de sa nouvelle docu-série WeTV, Tia Mowry : Mon prochain acte partagé sur réseaux sociaux, Tia46 ans, a parlé de ne pas être proche de sa sœur.

Tout en s’ouvrant sur son divorce avec Cory Hardrict, Tia est tombée en larmes en partageant qu’elle aurait aimé être « toujours proche » de Tamera.

Continuez à lire pour en savoir plus…« J’ai toujours voulu avoir une famille avec un père et une mère dans le même foyer. Lorsque vous déposez vos enfants à l’école, vous voyez que ce n’est plus le cas », Tia partagé. « Être seul a été la partie la plus difficile de mon divorce. »

« C’est dans des moments comme celui-ci que je sens que je souhaite que ma sœur et moi soyons toujours proches et que je puisse prendre le téléphone et l’appeler, mais ce n’est tout simplement pas le cas en ce moment. » Tia suite.

Après que le clip soit devenu viral, beaucoup ont spéculé que Tia et Tamera eu une sorte de brouille, mais une source proche de Tamera a confirmé que les deux étaient toujours en bons termes et a déclaré Tia parlait simplement de la distance car elle vit à Los Angeles et Tamera vit dans la Napa Valley.

Si vous ne le saviez pas, Tia a demandé le divorce de Cory44 ans, en octobre 2022, après 14 ans de mariage invoquant des différences irréconciliables. Les deux sont restés amicaux alors qu’ils coparent leur fils Cri13 ans, et sa fille Caire.

Plus tôt cette année, Tia partagé si leurs enfants se lanceraient dans l’entreprise familiale d’acteur.