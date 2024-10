Tia Mowry révèle la raison « normale » de son éloignement de sa sœur jumelle Tamera

Tia Mowry pense qu’il est « normal » qu’elle et sa sœur jumelle, Tamera, ne soient plus aussi « proches » qu’elles l’étaient autrefois.

« Vous commencez comme frères et sœurs dans un foyer et une famille, et à mesure que nous grandissons et fondons notre propre famille, il est tout à fait normal que nous assumions tous de nouveaux rôles et responsabilités dans notre vie », a déclaré l’actrice. dit aux gens Lundi, après avoir parlé de leur relation plus tôt ce mois-ci.

La star de « Sister, Sister » a reconnu que Tamera avait sa « propre famille », il est donc « normal » et « très naturel » qu’elles se concentrent sur leur vie et leur famille respectives.

Tia Mowry a une raison très « normale » pour laquelle elle n’est pas aussi « proche » de sa sœur jumelle, Tamera. Getty Images

Tia avait précédemment déclaré qu’elle souhaitait être « toujours proche » de Tamera. FilImage

« Il y a tellement d’amour là-bas. Il y a ce beau lien de complicité que nous entretenons et qui ne partira jamais », a-t-elle précisé. « Ma sœur et moi avons toujours été des femmes d’inspiration et nous continuerons de le faire. Et pourquoi cela changerait-il maintenant ?

Tia, 46 ans, a réitéré que toute la situation n’est « qu’une partie » de la vie.

« Les gens ont commencé à fonder leur propre famille. C’est comme ça et ce n’est pas grave », a-t-elle expliqué, ajoutant : « Il n’y a pas de rancune. »

La star de « Sister, Sister » a rassuré les fans sur le fait qu’il n’y avait « pas de rancune ». tiamowry/Instagram

Tia a expliqué qu’il est « normal » pour eux deux d’avoir une famille et de se concentrer sur cette partie de leur vie. tiamowry/Instagram

La star de « Tia Mowry : My Next Act » a fait la une des journaux il y a deux semaines lorsqu’elle a admis qu’elle avait du mal à « être seule » et à ne pas se sentir « proche » de Tamera au milieu de son divorce avec Hardrict.

« C’est des moments comme celui-ci où je sens et souhaite que ma sœur et moi soyons toujours proches et que je puisse décrocher le téléphone et l’appeler, mais ce n’est tout simplement pas là où nous en sommes en ce moment », a-t-elle déclaré dans un aperçu de sa prochaine émission de télé-réalité. .

Après que les fans se soient déchaînés face à cette révélation, l’actrice a clarifié ses commentaires dans une interview avec Us Weekly.

L’actrice de « Hot Chick » avait déjà fait monter les fans en spirale après avoir fait allusion à des problèmes dans sa relation avec Tamera. Getty Images pour ESSENCE

Tia a parlé de leur relation dans un aperçu de sa nouvelle émission, « Tia Mowry : My Next Act », comme on le voit ici. WeTv

« C’est essentiellement ce que j’insinuais : j’ai l’impression qu’en grandissant, nous fondons tous notre propre famille et leurs enfants doivent s’appuyer sur eux. Nous commençons à assumer de nouveaux rôles et responsabilités au sein de nos vies. C’est de cela qu’il s’agissait », a-t-elle déclaré au média.

Tia – qui faisait face à son divorce avec Cory Hardrict – a déclaré qu’elle avait du mal avec la « transition » et aurait souhaité que sa sœur puisse être là pour la soutenir.

« Parfois, vous voulez juste un câlin et vous voulez juste que quelqu’un soit aussi accessible qu’avant, et ce n’est plus le cas. Ça s’appelle la vie», dit-elle.

Tamera n’a pas encore répondu aux commentaires de sa sœur. Variété via Getty Images

Les jumelles sont devenues célèbres grâce à leur sitcom « Sister, Sister », comme on le voit ici en 1993. Contenu de divertissement général Disney via Getty Images

Tia a déclaré que indépendamment des discussions, ils ont une « belle connexion » et s’aiment « beaucoup ».

Tamera –– qui partage les enfants Aden, 11 ans, et Ariah, 9 ans, avec son mari Adam Housley –– n’a pas encore répondu aux commentaires de sa sœur.

Les sœurs jumelles sont devenues célèbres dans « Sister, Sister » de 1994 à 1999. Elles ont ensuite travaillé sur diverses émissions et films Disney avant de se lancer dans le monde de la télé-réalité avec « Tia & Tamera ».