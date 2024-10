Tia Mowry révèle avoir perdu sa virginité au profit de son ex-mari Cory Hardrict

Lors de la première de son émission « Tia Mowry: My Next Act » vendredi, la star de « Sister, Sister » a expliqué à quel point Hardrict était son « tout premier » parce que ses parents ne lui permettaient pas de sortir avec elle jusqu’à ce qu’elle devienne une adulte légale.

« Je n’avais même pas le droit de sortir avec quelqu’un avant l’âge de 18 ans », a expliqué Mowry, Hebdomadaire américain rapports. « J’ai rencontré Cory quand j’ai eu 20 ans et j’ai perdu ma virginité à 25 ans. Là, je l’ai dit ! Et puis nous nous sommes mariés ! Boom! »

Mowry et Hardrict, qui se sont mariés en 2008, partagent leur fils Cree, 13 ans, et leur fille Cairo, 6 ans. Ils ont annoncé qu’ils mettaient fin à leur relation en octobre 2022 avant de finaliser leur divorce en avril 2023.

« Mon mari et moi avons été amis pendant un an avant de décider de commencer à sortir ensemble. Et même une fois que nous avons commencé à sortir ensemble, nous avons attendu. J’ai perdu ma virginité à 25 ans. Alors nous avons même attendu un moment avant de devenir intimes », a-t-elle déclaré. Ébène dans 2013.